«Брати — легенди». Сильвестр Сталлоне зніме документальний фільм про спортивну кар’єру братів Кличків





Відомий американський актор та кінорежисер Сильвестр Сталлоне вирішив зняти документальну стрічку «Брати — легенди» про спортивну кар’єру братів Кличків, повідомив сайт nachasi.com.

Знімання почнеться вже восени цього року, а в прокат стрічка має вийти у квітні наступного року. Режисер не тільки поставить картину, а також самотужки напише сценарій. Чи братимуть участь у проєкті самі брати Клички, поки невідомо. Подробиці сюжету поки також не розголошується.

Сталлоне є давнім поціновувачем спортивної кар’єри братів Кличків. У 2009 році його можна було побачити в Лос-Анджелесі на поєдинку Віталія з американцем Крісом Арреолою, а у 2012 році у Гамбурзі він підтримував Володимира Кличка в бою з поляком Маріушем Вахом.

У 2012 році брати та актор разом стали продюсерами мюзиклу про боксера «Роккі», а брати неодноразово зазначали, що свого часу цей фільм надихнув їх займатись спортом.

Робота Сталлоне буде далеко не першою стрічкою, присвяченою спортивній кар’єрі братів Кличків. У 2011 році у Німеччині вийшов документальний фільм «Кличко» (Klitschko). А ще раніше, у 2001 році, Володимир Кличко знявся у фільмі Стівена Содерберга «11 друзів Оушена». Він зіграв у фільмі самого себе, де у нього був поєдинок проти Леннокса Льюїса. Також він знімався у фільмі «Кров’ю і потом: анаболіки» (Pain & Gain), де головні ролі зіграли Дуейн Джонсон та Марк Уолберг.