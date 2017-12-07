Брайан Грин: ИИ использует биологическую форму жизни как трамплин

По мнению Грина, в первую очередь искусственный интеллект — такой же инструмент для научных расчетов, какими были в свое время карандаш и бумага — вытеснит человека из участия в научных исследованиях, сделав вклад людей-ученых лишь номинальным.

«Я могу представить себе, что однажды это произойдет, и не уверен, что это непременно плохо», — говорит он.

Вместе с тем, на тот момент это будет означать лишь то, что наша роль, как носителя биологического мозга, сместится к тому, к чему мы лучше приспособлены, а новые интеллектуальные системы, если они разовьют достаточную точность и креативность, оставят нам то, в чем мы сильнее. Конкуренции между разными инструментами пока что не будет, все они будут двигать вперед прогресс, полагает Грин.

Но что, если в конце концов все важные дела сможет лучше выполнять какой-нибудь компьютер, задается вопросом Грин? Это может быть новой фазой эволюции, считает он. Возможно — и людей это отпугивает — биологическая версия разумной жизни на этой планете является всего лишь трамплином для ИИ. И если этот трамплин приведет к тому, что в далеком будущем биологическая форма жизни перестанет быть господствующей на Земле, то так тому и быть, полагает ученый.

«Является ли сознание процессом вычислений или оно нечто большее? Можно ли создать сознание в компьютерной среде, в компьютере? Никто не знает ответа на эти вопросы. Есть причины считать, что такое возможно, есть причины полагать, что нет. Очень трудно понять даже то, как измерить результат. Я считаю, что это потрясающая область для исследований, — говорит Грин. — Если мы в рамках компьютерных технологий преуспеем в создании чего-то, что по любым критериям окажется сознанием, это станет моментом прорыва, для некоторых — пугающим, для других — вдохновляющим».

Также Брайан поведал о важности научного мышления



«Мы рождаемся учеными. Однако на определенном этапе дети теряются в образовательной системе и наука начинает казаться им неактуальной, не имеющей значения и даже пугающей. Но если вам удастся поймать ребенка до того, как это произойдет, для него наука станет чем-то, что уже не является просто предметом в школе, она станет образом жизни, важнейшей частью мировоззрения. В таком случае, вы сделаете мир немножко лучше», – отмечает ученый.

Брайан сетует, что научное сообщество сегодня должно насторожиться, поскольку то, что широкие массы отказываются верить научным фактам (начиная от необходимости проведения кампаний по вакцинации и заканчивая вопросами климатических изменений), может завести человечество в тупик.

О Дональде Трампе и отрицании научных фактов



«Дональд Трамп хотя и представляет собой лидера свободного мира, однако он не понимает некоторых очень, очень простых вещей, которые способен осознать даже десяти- и пяти- летний ребенок. Ему это просто не интересно», – считает ученый.

Конечно, нет ничего плохого в скептицизме, в том числе – в скептическом отношении к научным фактам. Но когда люди отказываются в принципе принимать фактаж, в таком случае все иначе, говорит Брайан.

«Факты не зависят от того, кто их поддерживает, они не являются правдой лишь потому, что кто-то в них верит или хочет, чтобы они были правдой. Факты превосходят наши желания и чаяния. Неправильно отрицать факты о нашем мире. И это не проблема демократов или республиканцев, это проблема нерационального мышления многих людей», – отмечает ученый.

О возрастающей роли ученых

«Раньше я говорил только о науке. И многие ученые, я думаю, поступают так же. Но недавно я начал использовать социальные медиа. Там я делюсь своими мыслями о политике, политиках. И я вижу отдачу от читателей. Я думаю, что мы стоим на пороге того, что в скором времени ученые начнут играть куда более значимую роль во всех сферах общественной жизни», – цитируют физика журналисты.

Источники: hightech.fm, WIRED