Британский солдат получил выговор за «убийство» сослуживца в тренировочной онлайн-игре
Военнослужащий Великобритании получил выговор после убийства персонажа сослуживца в тренировочной онлайн-игре.
По словам военнослужащего, его отряд две недели отрабатывал военные действия в цифровом тренажере: «по сценарию мы передвигались на бронированных машинах по вражеской территории». Спустя некоторое время ему стало скучно и он начал стрелять по персонажу сослуживца, а затем протаранил своей машиной союзные автомобили.
Хотя самим солдатам показалось это забавным, командование обвинило военнослужащего в нарушении приказа и сделало выговор.
В наказание нарушителя отправили на выходные охранять Редфордские казармы. Представитель Минобороны Великобритании заявил, что армия «очень серьезно относится к обучению военных и любой, кто нарушает эту подготовку, будет наказан».
Источник: DTF