Британский солдат получил выговор за «убийство» сослуживца в тренировочной онлайн-игре

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Военнослужащий Великобритании получил выговор после убийства персонажа сослуживца в тренировочной онлайн-игре.

По словам военнослужащего, его отряд две недели отрабатывал военные действия в цифровом тренажере: «по сценарию мы передвигались на бронированных машинах по вражеской территории». Спустя некоторое время ему стало скучно и он начал стрелять по персонажу сослуживца, а затем протаранил своей машиной союзные автомобили.

Хотя самим солдатам показалось это забавным, командование обвинило военнослужащего в нарушении приказа и сделало выговор.

В наказание нарушителя отправили на выходные охранять Редфордские казармы. Представитель Минобороны Великобритании заявил, что армия «очень серьезно относится к обучению военных и любой, кто нарушает эту подготовку, будет наказан».

Источник: DTF