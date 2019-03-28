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Британский солдат получил выговор за «убийство» сослуживца в тренировочной онлайн-игре
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Британский солдат получил выговор за «убийство» сослуживца в тренировочной онлайн-игре

Британский солдат получил выговор за «убийство» сослуживца в тренировочной онлайн-игре

Военнослужащий Великобритании получил выговор после убийства персонажа сослуживца в тренировочной онлайн-игре.

По словам военнослужащего, его отряд две недели отрабатывал военные действия в цифровом тренажере: «по сценарию мы передвигались на бронированных машинах по вражеской территории». Спустя некоторое время ему стало скучно и он начал стрелять по персонажу сослуживца, а затем протаранил своей машиной союзные автомобили.

Хотя самим солдатам показалось это забавным, командование обвинило военнослужащего в нарушении приказа и сделало выговор.

Пост одного из солдат отряда в социальной сети. По словам военнослужащего, тренироваться в онлайн-игре в течение двух недель крайне скучно (становится трудно воспринимать происходящее всерьез), и он с гораздо большим удовольствием попрактиковался бы в реальной жизни.

В наказание нарушителя отправили на выходные охранять Редфордские казармы. Представитель Минобороны Великобритании заявил, что армия «очень серьезно относится к обучению военных и любой, кто нарушает эту подготовку, будет наказан».

Источник: DTF

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