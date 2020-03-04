Castlevania: Symphony of the Night вышла на iOS и Android
4 марта в App Store и Play Market появилась мобильная версия ARPG-платформера Castlevania: Symphony of the Night. Игра поддерживает внешние контроллеры и достижения. Также разработчики переработали интерфейс, адаптировав его под сенсорные экраны, и добавили новую функцию продолжения.
Отметим, что Castlevania: Symphony of the Night рассказывает о приключениях дампира Алукарда в замке Дракулы. Конечная цель главного героя — найти и уничтожить владельца сооружения. Разумеется, антагонист не собирается сдаваться без боя и отправляет своих многочисленных подданных убить Алукарда.
Впервые игра увидела свет в 1997 году на первой PlayStation, став родоначальником такого жанра, как метроидвания, позднее ее портировали на ряд более современных платформ, включая Xbox 360 и PS4. Общая оценка оригинального проекта на Metacritic составляет 93 балла из 100.
Источник: DTF