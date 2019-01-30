Caterpillar представила электроэкскаватор на базе Cat 323F

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Американская компания Caterpillar совместно с норвежскими инженерами из Pon Equipment разработала электроэкскаватор на базе Cat 323F. В результате получился 26-тонный аппарат, батарейный блок которого, будучи оснащенным дополнительной защитой, весит 3,4 тонны и обеспечивает 300 кВт*ч энергии. Предполагается, что такой емкости должно хватать на семь часов работы, после чего машину будут ставить на ночную зарядку до следующего рабочего дня.

На электрический экскаватор установлен двигатель мощностью 122 кВт. По оценке Caterpillar, каждый такой аппарат выбрасывает на 52 тонны CO2 меньше, чем классические аналоги.

Что интересно, на первые восемь электроэксаваторов уже нашелся заказчик — норвежская строительная компания Veidekke. По ее мнению, электрификация строительной отрасли сделает пребывание рабочих на строительных площадках более комфортным: так, электрические экскаваторы не только не создают выбросов, но и имеют бесшумные двигатели — звуки издают лишь гидравлические насосы.

Напоследок отметим, что по подсчетам Veidekke, замена 2500 экскаваторов схожего размера на электрические по влиянию на экологию будет равносильна отказу от 60 000 легковых автомобилей.

Источники: hightech.plus, Electrek