CD Projekt RED совместно с CMON Games создала настольную карточную игру Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game, она выйдет в 2020 году
Компания CD Projekt RED представила настольную карточную игру Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game, созданную совместно с компанией CMON Games.
В Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game игрокам предстоит исследовать самые темные уголки Найт-Сити, где безжалостные банды ведут бесконечную борьбу с корпорациями за контроль, деньги и власть.
Игрокам предстоит примерить роль фиксера и стать одним из самых влиятельных людей в Найт-Сити. Им придется нанимать киберпанков, снаряжать их и отправлять в опасные миссии. В Найти-Сити репутация – самая ценная валюта, поэтому каждая успешная миссия будет повышать репутацию, которая позволит уцелевшим киберпанкам развиваться. Опытные киберпанки смогут делиться знаниями и умениями с молодыми новобранцами.
Создатели отметили, что будут использовать инновационные механики набора карт, которые позволят игрокам самостоятельно решать, какие карты приобрести, а какими пожертвовать, чтобы сохранить средства на новые.
Настольная игра Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game выйдет в том же 2020 году, что и основная игра Cyberpunk 2077, но точные сроки пока не объявлены.
Источник: CD Projekt RED