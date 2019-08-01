CD Projekt RED совместно с CMON Games создала настольную карточную игру Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game, она выйдет в 2020 году

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Компания CD Projekt RED представила настольную карточную игру Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game, созданную совместно с компанией CMON Games.

В Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game игрокам предстоит исследовать самые темные уголки Найт-Сити, где безжалостные банды ведут бесконечную борьбу с корпорациями за контроль, деньги и власть.

Игрокам предстоит примерить роль фиксера и стать одним из самых влиятельных людей в Найт-Сити. Им придется нанимать киберпанков, снаряжать их и отправлять в опасные миссии. В Найти-Сити репутация – самая ценная валюта, поэтому каждая успешная миссия будет повышать репутацию, которая позволит уцелевшим киберпанкам развиваться. Опытные киберпанки смогут делиться знаниями и умениями с молодыми новобранцами.

Создатели отметили, что будут использовать инновационные механики набора карт, которые позволят игрокам самостоятельно решать, какие карты приобрести, а какими пожертвовать, чтобы сохранить средства на новые.

Настольная игра Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game выйдет в том же 2020 году, что и основная игра Cyberpunk 2077, но точные сроки пока не объявлены.

Источник: CD Projekt RED