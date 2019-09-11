Четвероногий робот ALPHRED2 способен стоять на двух ногах и перемещать предметы двумя оставшимися конечностями





Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли представили четвероногого робота ALPHRED2 с необычной для такого рода устройств конструкцией. Его ноги могут выгибаться в обе стороны, а также синхронно поворачиваться относительно друг друга, что позволяет, например, использовать три ноги для передвижения, а одну для толкания двери, или две ноги для того, чтобы стоять на месте, не падая вбок, а еще две — для перемещения небольших предметов, рассказывает IEEE Spectrum.

Как сообщается, конструктивно устройство имеет четыре одинаковые ноги, закрепленные на вертикальных моторизированных петлях. Каждая конечность имеет по три сегмента, а на конце каждой ноги установлены небольшие раскладные секции. На двух ногах таких секций две, а на еще двух — по одной.

В качестве основных актуаторов в каждой ноге используется электромотор с водяным охлаждением. Это позволяет роботу развивать пиковый крутящий момент 32 ньютон-метра и постоянный на уровне 21 ньютон-метра (без использования системы охлаждения постоянный крутящий момент составляет 8 Н·м). Инженеры продемонстрировали мощность актуаторов на примере деревянной доски, которую робот пробил одной ногой, стоя на трех других, причем в этот момент водяное охлаждение активировано не было.

Робот способен двигаться по ровной поверхности на четырех ногах со скоростью до полутора метров в секунду. Кроме того, разработчики показали, что устройство может использовать и более необычные способы передвижения. Например, они закрепили на его корпусе колеса и продемонстрировали, как ALPHRED2 едет вперед, отталкиваясь ногами от пола.

Источник: N+1