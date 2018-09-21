Чиновники ЕС пригрозили Facebook санкциями, если он не выполнит все требования относительно защиты персональных данных

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Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова заявила, что у соцсети Facebook есть время до конца текущего года, чтобы выполнить условия нового регламента ЕС о защите персональных данных.

«Мое терпение подходит к концу. Facebook обещал привести в соответствие все оставшиеся условия предоставления услуг, которые вводят пользователей в заблуждение, к декабрю. Я не желаю вечно вести переговоры», — цитирует чиновницу агентство Reuters.

Юрова обещает «незамедлительные действия» в случае, если соцсеть сорвет дедлайн.

Отметим, что еврокомиссар обращает внимание на то, что Facebook оставляет за собой право использования информации пользователей после ее удаления, что идет вразрез с нормами ЕС по защите персональных данных. Кроме того, социальная сеть должна предельно ясно объяснить своим пользователям, на чем она зарабатывает деньги.

«Не многие знают, что Facebook предоставляет данные третьим лицам или что, например, он обладает полными авторскими правами на любую картинку или контент, который вы на нем размещаете», — написала Юрова в Twitter.

I want #Facebook to be extremely clear to its users about how their service operates and makes money. Not many people know that #Facebook has made available their data to third parties or that for instance it holds full copyright about any picture or content you put on it. — Věra Jourová (@VeraJourova) September 20, 2018

Одновременно она сообщила, что платформа аренды жилья AirBnB уже выполнила выдвинутые три месяца назад требования.

Напомним, что 25 мая вступили в силу новые нормы защиты данных граждан ЕС (General Data Protection Regulation, GDPR), получивших право не только потребовать от организаций информацию о своих данных, но и запретить их использование; настоять на исправлении недостоверной информации или полностью удалить ее из Сети.

Кроме этого, по запросу пользователей интернет-компании обязаны, в частности, объяснить, с какой целью используются персональные сведения и не передаются ли они третьим лицам.

Источник: УНИАН