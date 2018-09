Чиновники ЕС пригрозили Facebook санкциями, если он не выполнит все требования относительно защиты персональных данных

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова заявила, что у соцсети Facebook есть время до конца текущего года, чтобы выполнить условия нового регламента ЕС о защите персональных данных.

Юрова обещает «незамедлительные действия» в случае, если соцсеть сорвет дедлайн.

Отметим, что еврокомиссар обращает внимание на то, что Facebook оставляет за собой право использования информации пользователей после ее удаления, что идет вразрез с нормами ЕС по защите персональных данных. Кроме того, социальная сеть должна предельно ясно объяснить своим пользователям, на чем она зарабатывает деньги.

I want #Facebook to be extremely clear to its users about how their service operates and makes money. Not many people know that #Facebook has made available their data to third parties or that for instance it holds full copyright about any picture or content you put on it.

— Věra Jourová (@VeraJourova) September 20, 2018