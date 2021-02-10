Chrome вскоре прекратит работать на процессорах старше 15 лет





Причина кроется в наборе инструкций SSE3.

Google готовится к включению поддержки набора инструкций SSE3 в список минимальных системных требований браузера Chrome. Когда это произойдет, пользователи, которые используют ПК, вышедшие до 2005 года, столкнуться с проблемой — они больше не смогут работать с браузером, поскольку CPU древнее, чем Intel Core 2 Duo и AMD Athlon 64, лишены поддержки набора инструкций SSE3.

В будущем Google хочет использовать более современные наборы инструкций в тандеме Chrome (в частности, SSSE3; не путать с SSE3), и поэтому сейчас они вынуждены повысить требования к набору команд до SSE3.

В Google провели исследование и убедились, что количество пользователей Chrome, использующих процессоры без SSE3 достаточно незначительная для повышения минимальных системных требований.

В целом этот шаг не является чем-то из ряда вон выходящим. Больше удивляет то, что такие системы еще работают. Пожалуй, никто, помимо горстки энтузиастов из ретро-сообщества, ничего и не заметит, а для последних такие проблемы уже давно не новость: современное ПО требует современного «железа», и в этом нет ничего удивительного.

Пока неясно, затронет ли это изменение другие браузеры на базе Chromium — например, Microsoft Edge. Но для владельцев древних ПК еще не потеряно, поскольку Mozilla Firefox пока не планирует включать SSE3 в список основных требований, так что как минимум один вариант еще остается.