Чувственный акварельный платформер GRIS выйдет на PlayStation 4 26 ноября





Лирический рисованный платформер GRIS, рассказывающий о девушке, пытающейся справиться с душевной болью, выйдет на консоли PS4, и очень скоро: уже 26 ноября. Об этом заявили разработчики игры — студия Nomada. Напомним, что релиз GRIS на персональных компьютерах и Nintendo Switch состоялся еще 13 декабря 2018 года, а 22 августа 2019 года тайтл портировали на iOS.

Любопытно, что на консоли Sony проект выйдет не только в цифровом виде, но и на физических носителях: компания Limited Run Games выпустит коллекционное коробочное издание GRIS стоимостью $29,99, куда, помимо самой игры, будут включены три двухсторонние открытки. Копию можно предзаказать на официальном сайте до 27 декабря, в свободную продажу «коллекционка» не поступит.

По утверждению разработчиков, версия GRIS для PS4 будет отличаться поддержкой разрешения вплоть до 4К, музыкальным сопровождением с меньшим сжатием, а также эксклюзивной пасхалкой — отсылкой к игре, которая вдохновила игроделов из Nomada на создание собственного проекта.

Источник: DTF