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Citroen обещает представить «доступный для всех электромобиль» 27 февраля 2020 года [видео]

Citroen обещает представить «доступный для всех электромобиль» 27 февраля 2020 года [видео]

Citroen обещает представить «доступный для всех электромобиль» 27 февраля 2020 года [видео]


На прошлой неделе в twitter-аккаунте французского автопроизводителя Citroen появилось сообщение, которое чуть было не прошло незамеченным мимо поклонников электромобилей. А сообщение, между прочим, содержит просто бездну полезной информации — обещание выпустить доступный электромобиль, его первый видео-тизер и даже дату анонса.

Для начала само сообщение и видеоролик:

Рассказать больше о новинке в Citroen обещают уже в конце текущего месяца — 27 февраля 2020 года. Подробностей о модели пока нет, но судя по изображению, это будет компактный сити-кар с необычным дизайном.

Напомним, что в последний раз похожую модель бренд показывал год назад — это был двухместный электромобиль Citroen Ami One Concept с максимальной скоростью 45 км/ч и запасом хода 100 км, для управления которым не нужны права.

Таким образом, существует вероятность, что нам покажут серийную версию прошлогоднего концепта и объявят дату выхода и розничную стоимость.

Источник: Citroen

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