Citroen обещает представить «доступный для всех электромобиль» 27 февраля 2020 года [видео]

На прошлой неделе в twitter-аккаунте французского автопроизводителя Citroen появилось сообщение, которое чуть было не прошло незамеченным мимо поклонников электромобилей. А сообщение, между прочим, содержит просто бездну полезной информации — обещание выпустить доступный электромобиль, его первый видео-тизер и даже дату анонса.

Для начала само сообщение и видеоролик:

In 2020, Citroën makes electric mobility accessible to all!

⚠️ SAVE THE DATE: February 27th ⚠️ Stay tuned! #ËlectricForAll #InspirëdByYouAll pic.twitter.com/Ur6XOVivNq

— Citroën (@Citroen) February 6, 2020