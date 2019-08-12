Continental AG постепенно откажется от инвестиций в новые запчасти для ДВС

Continental AG, один из крупнейших в мире поставщиков автомобильных комплектующих, планирует отказаться от инвестиций в запчасти, необходимые для работы двигателей внутреннего сгорания, такие как инжекторы и насосы. Вместо этого компания сосредоточит усилия и финансы на компонентах для электрокаров, которые, по ее мнению, являются «будущим мобильности».

«Инвестировать в R&D и расширение производства запчастей для бензиновых и дизельных ДВС становится невыгодно, [поскольку] все больше наших клиентов переходят на гибриды и полностью электрические автомобили», — заявил представитель немецкого концерна в комментарии TechCrunch.

Как указывают журналисты, позиция Continental AG весьма показательна. Как правило, крупные производители комплектующих до сих пор вели себя сдержанно — если вложить слишком много капитала в разработку новых запчастей и сделать это слишком рано, можно забить склады невостребованным товаром и понести убытки. Следственно, решение крупнейшего немецкого производителя автозапчастей означает, что автопроизводителей, постепенно переходящих на использование электродвигателей, стало так много, что уже даже крупным изготовителям автокомпонентов пришлось задуматься о смене приоритетов и перераспределении финансов, дабы продолжать удовлетворять изменившиеся потребности клиентов.

По словам представителя Continental AG, в ближайшее время компания также пересмотрит свой бизнес по производству компонентов для топливных и выхлопных систем.

Напоследок отметим, что отказ от инвестиций в ДВС будет осуществляться постепенно и займет не один год — в основном это связано с тем, что двигатели внутреннего сгорания по-прежнему используются в гибридах, а потому полностью отказаться от инвестиций в них пока не представляется возможным.

«Однако количество исследований и производственных мощностей, связанных с ДВС, отныне будет неуклонно снижаться», — заверили в Continental AG.

Источник: hightech.plus