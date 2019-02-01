Coursera и Университет Торонто запускают курс по разработке ПО для робомобилей

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Университет Торонто совместно с сервисом Coursera запускает курс по специализации «беспилотные автомобили». Он рассчитан на слушателей с инженерным бэкграундом и знанием Python, которые ранее не имели дела с робомобилями.

По словам профессора Стивена Васландера, одного из авторов курса, в «бурно развивающейся» области беспилотных авто в настоящее время явно не хватает «материалов для начинающих». Причина — большинство исследований в этой сфере проводят частные компании, которые, как правило, не торопятся делиться наработками и бережно хранят «секреты».

«В результате даже обладателю твердых технических знаний сегодня непросто понять, c чего начать», — говорит Васландер.

Создатели курса обещают научить слушателей составлять цифровые карты местности для робомобилей, правильно организовывать систему камер и датчиков для компьютерного зрения, а также писать софт, который может управлять автомобилем.

Конечная цель курса — дать специалистам возможность увидеть «общую картину». Кроме того, начинающим инженерам, заинтересованным в беспилотных авто, программа может помочь выбрать область для специализации.

«По окончанию четырех ступеней курса студенты смогут написать ПО для виртуального автомобиля и испытать его на виртуальной трассе», — утверждается в описании программы.

Источники: Digital Trends, hightech.plus