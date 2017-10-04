Cтартап Tripp намерен превратить VR в контролируемый способ поднять себе настроение

Стартап Tripp, расположенный в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, хочет сделать процесс изменения сознания контролируемым, дав пользователям конкретные VR-инструменты, позволяющие по своему желанию успокоиться, абстрагироваться, быстрее уснуть или начать медитировать.

Как сообщается, команда занимается созданием собственной VR-игры, которая «сможет изменить настроение человека, помочь ему настроиться на более счастливый и гармоничный лад». Этот проект, который разработчики называют «трансформационным опытом», будет представлять собой комбинацию аудио- и визуальных элементов, игровой механики, целевой интерактивности и медитации.

Сейчас Tripp находится на самой ранней стадии разработки, поэтому команде пока нечего показать широкой аудитории. Тем не менее, они уже получили $4 миллиона от фонда Мэйфилда на дальнейшее развитие. Директор фонда Тим Чанг восторженно поведал, что невероятно заинтересован возможностью «взломать мозг» — и потому выбрал этот стартап из 85 других претендентов на финансирование.

«Это будет как расслабляющий наркотик, только без наркотика, — заявил Чанг. — Идея возникла благодаря таким научно-фантастическим книгам, как „Нескус“ — трилогии Рамеза Наама о препарате, расширяющем сознание. Героям произведения удается взломать собственное восприятие и обрести сверхчеловеческий уровень осознанности. Только Tripp — это не научная фантастика, а реальность».

По словам стартаперов, они опираются на исследования, которые показывают, как цифровые и интерактивные виды активности влияют на человеческий мозг, как меняется состояние нашего сознания, когда мы слушаем музыку, играем в компьютерные игры, листаем ленту новостей в соцсетях, смотрим любимые сериалы. Однако в Tripp хотят сделать процесс изменения сознания полностью контролируемым.

По словам CEO Tripp Нани Ривз, их решение будет представлять собой «виртуальное путешествие», включающее в себя чувственные и захватывающие элементы виртуальной реальности.

«Мы создадим каталог различных ощущений, из которых вы сможете выбирать те, что нужны вам в данный момент. Например, когда вам необходимо взбодриться перед тренировкой или успокоиться после тяжелого рабочего дня», — рассказала Ривз.

При этом степень погружения в виртуальное пространство будет практически неотличимой от реальности. Интересно, что, чтобы предложить максимально персонифицированные «путешествия» каждому пользователю, компания намерена задействовать нейросети.

Сейчас команда состоит из полдюжины человек, и в ближайшие несколько месяцев они собираются нанять еще десять. Кроме этого, Tripp будет сотрудничать со сторонними студиями.