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Daimler намерен представить полностью автономные грузовики до 2025 года
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Daimler намерен представить полностью автономные грузовики до 2025 года

Daimler намерен представить полностью автономные грузовики до 2025 года

Автоконцерн Daimler собирается инвестировать в ближайшие годы 500 млн евро в создание полноценных беспилотных грузовиков, «способных ехать без находящегося в кабине для подстраховки водителя». Выпустить их на рынок планируется до 2025 года. Об этом заявил представитель Daimler на международной выставке Consumer Electronics Show 2019 в Лас-Вегасе.

«Беспилотные грузовики будут эффективнее и безопаснее тех транспортных средств, что сейчас представлены на дорогах», — отметил представитель автопроизводителя.

В Daimler объясняют, что автономным машинам не нужен отдых и им не страшны отвлекающие факторы. Кроме того, беспилотные грузовики, обмениваясь информацией между собой, смогут в режиме реального времени менять маршрут в зависимости от загруженности тех или иных участков дорог. В то же время, инженеры уверяют, что не спешат с выпуском беспилотных авто, и обещают предварительно убедиться в «100-процентной надежности» решения.

«Автономные системы вождения должны быть надежными, безопасными и безотказно работать в любых условиях — в дождь, снег и на территории строительной площадки», — заявили в Daimler.

При этом частично автоматизированные грузовики — с поддержкой адаптивного круиз-контроля и системы контроля полосы движения — будут введены в эксплуатацию уже в этом году. Как сообщается, для производства новых автомобилей автоконцерн создаст около 200 новых рабочих мест в США и Германии. Предположительно, первые частично автоматизированные грузовики сначала появятся на американских дорогах.

Помимо этого, автопроизводитель объявил о намерении отказаться от технологии Truck platooning, которая предполагает объединение автоматизированных грузовых автомобилей в колонны для дальнейшего совместного передвижения по маршруту с сохранением минимальной дистанции между участниками. При этом первый автомобиль в колонне выступает в роли ведущего, остальные машины в беспилотном режиме подстраиваются под его параметры движения.

Предполагалось, что этот подход позволит добиться ощутимой экономии топлива и сокращения уровня выбросов углекислого газа. Тем не менее, по словам представителя Daimler, технология оказалась неэффективной на практике: если какой-либо из грузовиков отставал от «процессии», он тратил «непозволительно большое» количество топлива, чтобы догнать своих «собратьев».

Напоследок отметим, что в рамках CES 2019 Daimler также продемонстрировала свою новую технологию автоматического торможения, способную в случае возникновения препятствия в два счета остановить груженный грузовик массой до 35 тонн на скорости до 70 км/ч.

Источники: Deutshe Welle, Engadget

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