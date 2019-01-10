DARPA намерено разработать ИИ, который смог бы на основе новостей предсказывать события

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Американское оборонное ведомство DARPA применит искусственный интеллект для поиска закономерностей в новостной повестке и выявления предтечий кризисных явлений.

Как отмечают представители агентства по перспективным исследовательским проектам, большинство событий на глобальной арене происходят неслучайно. Процессы взаимосвязаны между собой, и часто одно явление влечет за собой другое. Проблема в том, что количество данных постоянно растет и разобраться в них аналитикам становится все сложнее.

Решить эту проблему исследователи намерены при помощи системы KAIROS. Основанное на машинном обучении решение, как предполагается, сможет анализировать события и искать взаимосвязи. В основу технологии ляжет концепция когнитивной схемы (schema), предложенная швейцарским психологом и философом Жаном Пиаже.

Согласно его теории, человек воспринимает мир как серию коротких нарративов с определенной последовательностью действий. Один из примеров схемы — это поход в магазин, который предполагает посещение торговой точки, выбор товаров, сканирование продуктов на кассе и последующую оплату.

Задача разработчиков DARPA — научить ИИ распознавать такие схемы в общественно-политической жизни. Прогнозируется, что технология сможет выявлять зависимость между множеством событий и даже предсказывать их исход. Создатели проекта не описывают возможные сценария применения алгоритма, но при этом подчеркивают, что технология способна анализировать данные на разных языках.

В перспективе, пишет TechCrunch, KAIROS сможет изучить последние новости и аналитические отчеты, и, сопоставив события, предсказать государственный переворот, террористический акт или серьезные колебания на рынке, а также «увидеть» факторы, из-за которых произошли перемены в общественном мнении. При этом в первую очередь агентство интересуют явления, которые оказывают прямое влияние на национальную безопасность.

Пока DARPA только приступила к разработке системы. Инженеры намерены обучать ИИ на книгах и новостных репортажах. Вместе с тем, планируется, что в будущем ИИ-система сможет совершенствоваться самостоятельно.

«В настоящее время выявлять закономерности между событиями в гигантском информационном потоке крайне затруднительно», — подчеркнул важность разработки один из менеджеров DARPA Боян Онышкевич.

Источники: hightech.plus, TechCrunch