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DARPA намерено разработать ИИ, который смог бы на основе новостей предсказывать события
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DARPA намерено разработать ИИ, который смог бы на основе новостей предсказывать события

DARPA намерено разработать ИИ, который смог бы на основе новостей предсказывать события

Американское оборонное ведомство DARPA применит искусственный интеллект для поиска закономерностей в новостной повестке и выявления предтечий кризисных явлений.

Как отмечают представители агентства по перспективным исследовательским проектам, большинство событий на глобальной арене происходят неслучайно. Процессы взаимосвязаны между собой, и часто одно явление влечет за собой другое. Проблема в том, что количество данных постоянно растет и разобраться в них аналитикам становится все сложнее.

Решить эту проблему исследователи намерены при помощи системы KAIROS. Основанное на машинном обучении решение, как предполагается, сможет анализировать события и искать взаимосвязи. В основу технологии ляжет концепция когнитивной схемы (schema), предложенная швейцарским психологом и философом Жаном Пиаже.

Согласно его теории, человек воспринимает мир как серию коротких нарративов с определенной последовательностью действий. Один из примеров схемы — это поход в магазин, который предполагает посещение торговой точки, выбор товаров, сканирование продуктов на кассе и последующую оплату.

Задача разработчиков DARPA — научить ИИ распознавать такие схемы в общественно-политической жизни. Прогнозируется, что технология сможет выявлять зависимость между множеством событий и даже предсказывать их исход. Создатели проекта не описывают возможные сценария применения алгоритма, но при этом подчеркивают, что технология способна анализировать данные на разных языках.

В перспективе, пишет TechCrunch, KAIROS сможет изучить последние новости и аналитические отчеты, и, сопоставив события, предсказать государственный переворот, террористический акт или серьезные колебания на рынке, а также «увидеть» факторы, из-за которых произошли перемены в общественном мнении. При этом в первую очередь агентство интересуют явления, которые оказывают прямое влияние на национальную безопасность.

Пока DARPA только приступила к разработке системы. Инженеры намерены обучать ИИ на книгах и новостных репортажах. Вместе с тем, планируется, что в будущем ИИ-система сможет совершенствоваться самостоятельно.

«В настоящее время выявлять закономерности между событиями в гигантском информационном потоке крайне затруднительно», — подчеркнул важность разработки один из менеджеров DARPA Боян Онышкевич.

Источники: hightech.plus, TechCrunch

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