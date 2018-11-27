DARPA научило стаю дронов выполнять задания без связи и GPS

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DARPA, Агентство перспективных оборонных разработок США, объявило об успешном испытании системы коммуникации CODE, позволяющей «рою» БПЛА обмениваться информацией, не теряться и продолжать выполнение задания даже в случае потери связи и со спутниками, и с операторами.

Тесты проходили по сценарию внезапного вмешательства. Вначале командир миссии без проблем отдавал приказы дронам, затем канал связи и GPS заглушили. После этого БПЛА предстояло объединиться в группировку и автономно продолжить миссию, следуя ранее загруженному плану.

Как сообщается, в ходе испытаний беспилотникам удалось самостоятельно определить наилучшие способы достижения целей и скоординировать свои действия.

«Используя CODE, группировка дронов продолжила следовать заранее заданному плану, нашла нужные цели, а затем атаковала их», — отметили в DARPA.

В DARPA подчеркивают, что система коммуникации CODE будет полезна для долгосрочных миссий по отслеживанию и уничтожению наземных и морских целей в районах с высокой угрозой радиопомех или отсутствием коммуникации с операторами. Если связь с командным центром прерывается, дроны будут объединяться в команды и делиться информацией между собой, совместно планируя сценарий дальнейших действий и предупреждая друг друга об опасности. Причем обмен данными между устройствами предусмотрен минимальный — с учетом того, что и его противник может начать глушить.

Напоследок военные отметили, что система CODE не представляет собой автономное вооружение, поскольку цели устанавливаются заранее, и в условиях отсутствия связи дрон может атаковать лишь те объекты, на уничтожение которых ранее был получен приказ.

Предположительно, испытания CODE продлятся до весны следующего года, после чего систему передадут командованию ВВС США.

Источники: SpaceWar, hightech.plus