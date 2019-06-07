DC Universe закрыл сериал Swamp Thing / «Болотная тварь», в эфир выйдет только первый сезон





Сервис DC Universe весьма неожиданно закрыл сериал Swamp Thing / «Болотная тварь» всего через неделю после премьеры первого сезона. Представители компании отметили, что все десять серий первого сезона выйдут в эфир, но второго сезона зрители не дождутся.

Отметим, что это не первая проблема нового сериала — сначала количество серий снизили с 13 до 10, якобы из-за творческих разногласий между Warner Bros. и DC. Теперь же появились слухи о том, что основной причиной закрытия проекта стали проблемы с финансированием, а точнее, с грантами от штата Северная Каролина, где проходили съемки.

По одной из версий, штат пообещал выделить $40 млн в виде гранта, что покрыло бы половину бюджета в $80 млн, необходимого для съемок первого сезона. Однако затем оказалось, что штат собирался выделить только $14 млн, а более крупная сумма появилась в общении по ошибке. По другой версии, штат заплатил $12 млн в виде грантов, хотя студия Warner Bros. запрашивала $16,3 млн. При этом неизвестно, стала ли такая «скидка» результатом снижения количества серий или же наоборот, съемочная группа снизили их количество из-за меньшего финансирования.

Нельзя исключать варианта, при котором шоу все же продлят на второй сезон — если Swamp Thing получит высокие оценки зрителей и критиков (на IMDb сейчас у первых двух серий оценки 9,0 и 8,8), то студия все же сможет выделить необходимое финансирование самостоятельно. Напомним, что сериал снят по одноименному комиксу, а его исполнительным продюсером выступил Джеймс Ван, известный по блокбастеру «Аквамен» и ряду фильмов ужасов, включая «Пилу», «Астрал» и «Заклятие».

P.S. Канал SyFy заявил, что сериал Deadly Class / «Убийственный класс» об элитной школе выживания для детей преступников от братьев Руссо также закрывается после первого сезона. Несмотря на именитых шоураннеров, канал отказался от проекта и студия Sony Pictures Television, которая занималась его производством, сейчас подыскивает «новый дом» для сериала.

Источник: Variety (1, 2)