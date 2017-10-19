Denuvo идёт ко дну? За последний месяц третий AAA-проект пополнил список тайтлов, взломанных менее чем за сутки. Еврочиновники подтверждают пользу пиратства

Middle-earth: Shadow of War, cвежеиспеченный action/RPG с открытым миром, поступил в продажу всего лишь несколько дней назад, 10 октября. Warner Bros. и Monolith Productions усиленно бравировали многочисленными наградами с игровых выставок (к слову, их более 60-ти), лучшими моментами динамичных боёв и высокими оценками зарубежной прессы и, конечно же, не забыли упомянуть об обязательном «бонусе» большинства издаваемых ноне ААА-тайтлов – игра укомплектована лучшей «непробиваемой» защитой Denuvo. Но, как часто случается в наше время с чрезмерно разрекламированными проектами, «не долго музыка играла», – взлелеянная крупными компаниями антипиратская технология не оправдала надежды издателя и создателя и рухнула под натиском гениальных умов даркнета – защита сдалась всего лишь за сутки.

Казалось бы, что здесь такого? К примеру, Resident Evil 7: Biohazard продержалась всего лишь 5 дней (позднее файтинг Tekken 7, обновил рекорд). Правда в том, что на тот момент это была единичная удача варез-группы CPY, пионеров взлома антипиратской защиты, ушедших в тень на фоне новых участников «процесса» (некоторые проекты того периода продержались более года до появления на авансцене новых хакерских комьюнити). Но сейчас ситуация кардинально изменилась: Total War: Warhammer 2 и FIFA 18, вышедшие 28 сентября и 29 сентября соответственно, уже пополнили зал «славы» проектов, взломанных менее чем один день после их выхода. Так что взлом Middle-earth: Shadow of War – уже не просто тревожный звоночек создателям Denuvo, это уже оглушающий гром посреди ясного неба.

Каждому ясно, что такие прецеденты вряд ли пойдут кому-то на пользу (и, возможно, полетят чьи-то головы), в очередной раз подымая тему пиратства и эффективности использования подобных антипиратских технологий. Denuvo была предназначена держать оплот издателя куда более солидный период с момента официального релиза. Но факт остаётся фактом: 3 последних ААА-тайтла, защищённые с помощью Denuvo, были взломаны в рекордно короткие сроки.

Плюс ко всему масла в огонь подлили официальные выводы Европейской комиссии, позитивно оценивающей влияние пиратства и стриминга на уровень продаж игровых продуктов. Исходя из заключения еврочиновников, свободный доступ и визуальная оценка дают возможность полноценно опробовать игру перед покупкой. Согласно отчёту положительное влияние оценено общим ростом продаж на 24%.

«Для игр оценочное влияние незаконных онлайн-операций на продажи является положительным – это означает, что незаконное потребление приводит к увеличению легального потребления. Это положительное влияние незаконных скачиваний и стриминга на продажи игр может быть объяснено тем, что отрасль успешно преобразует незаконных пользователей в платежеспособных пользователей. Тактика, используемая в отрасли, включает, например, предложение геймплея с дополнительными бонусами или дополнительными уровнями, если потребители готовы платить».

Вот так, шах и мат, господа издатели.

Но, несмотря на подобные отчеты, многочисленные издатели продолжают использовать Denuvo anti-tamper, которая, как оказывается, негативно влияет не только производительность ПК, но и на сами продажи, а также становится неким инструментом борьбы для принципиальных геймеров. Следует также отметить, что это европейский доклад и нельзя утверждать, что эти выводы актуальны для других регионов. Тем не менее, документ подтверждает то, что большинство из нас уже знали и так: пиратство может оказать положительное влияние на продажи игр (при условии, что проект достоин денег, которые за него просят).

На фоне подобных событий немногочисленные заявления разработчиков о том, что Denuvo не является для них актуальным средством для заработка воспринимаются как сущий бальзам на душу геймеров:

«У нас нет Denuvo. Мы смотрели на неё ещё в феврале, и решили, что она слишком ограничивающая и будет раздражать наших пользователей, поэтому мы её выбросили из Project Cars 2», – Айан Белл (Ian Bell), Slightly Mad Studios

Вместо эпилога. Создаётся стойкое ощущение, что издатели просто стреляют себе по ногам, учитывая, что есть целое направление игроков, бойкотирующих все игры, содержащие Denuvo, и их количество стремительно растёт. И поскольку эта технология уже не способна оградить и гарантировать защиту даже в первую неделю продаж, – пожалуй, негоже злоупотреблять подобным, очень спорным инструментом. По факту, издатели, используя Denuvo сейчас, просто теряют деньги.

На этом фоне интересно наблюдать тот факт, что Denuvo, официально заявленная Bethesda в только что вышедшей Evil Within 2, отсутствует в релизной версии. Лёд тронулся, господа верховные издатели?..

И ещё. Не стоит наивно надеяться, что отсутствие Denuvo в этих проектах (стоимость которой учтена в ценниках тех же Middle-earth: Shadow of War, Total War: Warhammer 2 или FIFA 18) ощутимо повлияло бы на ценообразование конечного продукта. Но это уже совсем другая история…

Обновлено. Когда материал был готов в публикации, пришло сообщение, что многострадальная South Park Fractured But Whole, только что вышедшая в Steam, уже оказалась на всех крупных трекерах в свободном доступе, – Denuvo продержалась менее суток. Warner Brothers определенно не везёт с партнёрами…

По материалам DSOGaming (1, 2, 3, 4)