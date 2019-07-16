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Департамент транспорта Северной Каролины дал «зеленый свет» компании Virgin Hyperloop One

Департамент транспорта Северной Каролины дал «зеленый свет» компании Virgin Hyperloop One

Департамент транспорта Северной Каролины дал «зеленый свет» компании Virgin Hyperloop One


Еще один американский штат соблазнился идеей футуристического и до сих пор гипотетического транспортного средства, способного перевозить пассажиров и грузы со скоростью 1000 км/ч. Как пишет TechCrunch, компания Virgin Hyperloop One и Региональный транспортный альянс Северной Каролины объявили о начале разработки технического обоснования по соединению трех городов штата — Роли, Дарема и Чапел-Хилла — и Международного аэропорта Роли-Дарем линиями вакуумного поезда.

Теоретически, если этот проект станет реальностью — а до этого еще далеко — то поездка между этими городами, расположенными примерно на расстоянии 50 км, займет менее 10 минут. Для региона, в котором расположены ведущие университеты, частные компании и медицинские центры штата, это станет огромным преимуществом, полагают чиновники. При этом в будущем власти Северной Каролины намерены расширить охват проекта и включить в сеть города Шарлотт и Вашингтон.

Вместе с тем, реализация данной инициативы явно не будет быстрой: Virgin Hyperloop One сейчас работает над сертификацией инновационной технологии перевозок. Вероятнее всего, процесс сертификации, который пока не прописан, займет годы. Компания надеется получить разрешение на перевозку в 2023-м и открыть первую линию в 2029 году.

Источник: hightech.plus

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