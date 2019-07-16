Департамент транспорта Северной Каролины дал «зеленый свет» компании Virgin Hyperloop One





Еще один американский штат соблазнился идеей футуристического и до сих пор гипотетического транспортного средства, способного перевозить пассажиров и грузы со скоростью 1000 км/ч. Как пишет TechCrunch, компания Virgin Hyperloop One и Региональный транспортный альянс Северной Каролины объявили о начале разработки технического обоснования по соединению трех городов штата — Роли, Дарема и Чапел-Хилла — и Международного аэропорта Роли-Дарем линиями вакуумного поезда.

Теоретически, если этот проект станет реальностью — а до этого еще далеко — то поездка между этими городами, расположенными примерно на расстоянии 50 км, займет менее 10 минут. Для региона, в котором расположены ведущие университеты, частные компании и медицинские центры штата, это станет огромным преимуществом, полагают чиновники. При этом в будущем власти Северной Каролины намерены расширить охват проекта и включить в сеть города Шарлотт и Вашингтон.

Вместе с тем, реализация данной инициативы явно не будет быстрой: Virgin Hyperloop One сейчас работает над сертификацией инновационной технологии перевозок. Вероятнее всего, процесс сертификации, который пока не прописан, займет годы. Компания надеется получить разрешение на перевозку в 2023-м и открыть первую линию в 2029 году.

Источник: hightech.plus