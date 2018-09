Diablo III Eternal Collection для консоли Nintendo Switch выйдет 2 ноября, сегодня стартовали предпродажи

В момент анонса игры Diablo III Eternal Collection для консоли Nintendo Switch компания Blizzard не назвала точной даты анонса, пообещав, что это произойдет до конца текущего года. Сегодня же разработчики официально раскрыли дату выхода легендарной игры — 2 ноября 2018 года — и объявили старт предзаказа по цене $59.99.

The minions of hell grow stronger… Join your friends in the fight with Diablo III: Eternal Collection on #NintendoSwitch, coming November 2! #DiabloSwitch

Pre-purchase now: https://t.co/8oCgQWUZjr pic.twitter.com/LJdm8S6d2O

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 13 сентября 2018 г.