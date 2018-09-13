Diablo III Eternal Collection для консоли Nintendo Switch выйдет 2 ноября, сегодня стартовали предпродажи

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В момент анонса игры Diablo III Eternal Collection для консоли Nintendo Switch компания Blizzard не назвала точной даты анонса, пообещав, что это произойдет до конца текущего года. Сегодня же разработчики официально раскрыли дату выхода легендарной игры — 2 ноября 2018 года — и объявили старт предзаказа по цене $59.99.

The minions of hell grow stronger… Join your friends in the fight with Diablo III: Eternal Collection on #NintendoSwitch, coming November 2! #DiabloSwitch Pre-purchase now: https://t.co/8oCgQWUZjr pic.twitter.com/LJdm8S6d2O — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 13 сентября 2018 г.

Напомним, что специальное издание Diablo III Eternal Collection содержит материалы из всех вышедших дополнений и обновлений, а также эксклюзивный контент для Nintendo Switch: комплект для трансмогрификации «Ганондорф»; крылья «Эхо маски», питомец и рамка для портрета «Трифорс». Таким образом, в данную версию входит оригинальная игра Diablo III, дополнение Reaper of Souls и комплект «Возвращение некроманта».

Издание Eternal Collection для Nintendo Switch специально оптимизировано для консоли. Используя контроллеры Joy-Con или контроллер Nintendo Switch Pro, игроки получат полный арсенал для борьбы с демонами. Удобство обеспечивается благодаря интуитивной и точной системе управления, созданной специально для Nintendo Switch. Кроме того, по традиции серии Diablo, у игроков будет множество возможностей совместно очистить Санктуарий от зла.

В многопользовательских походах смогут участвовать до четырех человек — играя на общем устройстве Nintendo Switch, подключив несколько устройств друг к другу по беспроводному соединению или же собрав команду с помощью сервиса Nintendo Switch Online.

Напомним, что в свое время Diablo III побила все рекорды по скорости продаж среди игр для PC.

Источник: Blizzard Entertainment: