«Диких животных не кормить»: Колин Треворроу снял короткометражку Battle at Big Rock по вселенной «Мир Юрского периода», в которой динозавры — уже не экзотика [видео]

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До выхода завершающей части трилогии Jurassic World / «Мир Юрского периода» еще как минимум два года, так что режиссер и сценарист этой франшизы Колин Треворроу решил порадовать поклонников динозавров короткометражкой «Battle at Big Rock».

Сценарий короткометражки Колин Треворроу написал совместно с Эмили Кармайкл — сценаристкой фантастического боевика Pacific Rim: Uprising и соавтором режиссера по Jurassic World 3. Премьера восьмиминутого проекта состоялась на выходных на канале FX, однако теперь видео могут посмотреть все желающие.

Как вы помните, фильм Jurassic World: Fallen Kingdom / «Мир Юрского периода 2» закончился тем, что динозавры вырвались за пределы островной резервации. События «Battle at Big Rock» развиваются спустя год после завершения второй части, короткометражка предлагает представить, как может выглядеть сосуществование ужасных ящеров с людьми на примере простой семьи, приехавший в национальный парк Big Rock.

В ролях снялись Андре Холланд, Натали Мартинес, Мелоди Херд и Пирсон Сальвадор, при этом не исключено, что все герои появятся и в третьей части Jurassic World 3 / «Мир юрского периода 3», премьера которого запланирована на 2021 год. Напомним, что сервис Netflix заказал у DreamWorks анимационный сериал «Jurassic World: Camp Cretaceous», его премьера состоится в 2020 году.

Источник: Polygon