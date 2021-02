Disney Plus объявил точные даты премьеры новых сериалов, включая Loki, Star Wars: The Bad Batch, Monsters at Work и др.

Стриминговый сервис Disney Plus объявил точные даты премьер ряда новых сериалов, которые выйдут весной-летом текущего года. В частности, стало известно, что сериал о «Локи» выйдет в эфир 11 июня (хотя ранее озвучивался май), а для анимационного сериала по вселенной «Звездных Войн» Star Wars: The Bad Batch выбрали праздничную дату 4 мая (Star Wars Day).

It’s time to welcome a new generation of game changers. Start streaming #TheMightyDucksGameChangers, an Original Series, March 26 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/fphgt1HISL — Disney+ (@disneyplus) February 24, 2021

Star Wars: The Bad Batch, an Original Series, starts streaming May the 4th on #DisneyPlus. pic.twitter.com/MovmSgamDf — Disney+ (@disneyplus) February 24, 2021

Loki, an Original Series from Marvel Studios, starts streaming June 11 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/KbTCI3fmmc — Disney+ (@disneyplus) February 24, 2021

It’ll take some monster-sized laughs to generate Monstropolis’ power. #MonstersAtWork, an Original Series, starts streaming July 2 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/yIl7fC5eSn — Disney+ (@disneyplus) February 24, 2021

Полное расписание релизов выглядит следующим образом:

19 марта – The Falcon and The Winter Soldier

26 марта – The Mighty Ducks: Game Changers

16 апреля – Big Shot

4 мая – Star Wars: The Bad Batch

14 мая – High School Musical: The Musical: The Series Season 2

11 июня – Loki

11 июня – Zenimation Season 2

25 июня – The Mysterious Benedict Society

2 июля – Monsters at Work

16 июля – Turner & Hooch

23 июля – Chip ‘N’ Dale: Park Life

Источник: The Verge