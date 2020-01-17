Disney предложил режиссеру Тайке Вайтити снять один из новых фильмов по вселенной Star Wars (до этого он снял финальную серию «Мандалорца» и озвучил IG-11)

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Издание The Hollywood Reporter сообщает, что компании Disney и Lucasfilm предложили Тайке Вайтити снять одную из следующих частей франшизы Star Wars. По данным инсайдеров (официальной информации пока нет) переговоры находятся на ранеей стадии, однако с точки зрения логики данное предложение имеет смысл.

Напомним, что Тайка Вайтити снял финальную серию сериала «Мандалорец» для стриминговой платформы Disney+ и там же озвучил робота-киллера-няньку IG-11. Таким образом, погружение во вселенную Звездных Войн для него уже состоялось.

Ранее Disney весьма высоко оценил мастерство режиссера после совместной работы над фильмом «Тор: Рагнарёк» (2017) и поручил ему съемки следующей части данной серии «Тор: Любовь и гром» (2021). Ну, а последнее творение Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», где он выступил сценаристом, режиссером и исполнителем главной роли получило сразу 6 номинаций на Оскара-2020.

Если сделка все же состоится, то Тайка сможет привнести во вселенную Star Wars ту самую свежую кровь, в которой она так давно нуждается.

Напомним, что Disney запланировала выход следующих фильмов серии «Звездные Войны» на 2022, 2024 и 2026 год. В настоящее время в работе одновременно находится несколько новых проектов по вселенной «Звездных войн». В частности, режиссер «Последних джедаев» Райан Джонсон работает над созданием собственной трилогии «Звездных войн», еще один полнометражный фильм по вселенной готовит глава Marvel Studios Кевин Файги. Ну, а шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэна Вайсс успели отказаться от шанса снять собственную трилогию.

Помимо «Мандалорца» для онлайн-кинотеатра Disney+ снимают еще несколько сериалов, включая безымянные пока проекты об Оби-Ване Кеноби с Юэном Макгрегором в главной роли и о повстанцах Кассиане Андоре (Диего Луна) и K-2SO (Алан Тьюдик) из Star Wars: Rogue One. Также по слухам Disney собирается снять кинотрилогию по игре «Star Wars: Knights of the Old Republic».

Источник: EW