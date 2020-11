Disney убрал из расписания декабрьских премьер детектив «Смерть на Ниле» и комедию «Персонаж» (новые даты релиза не объявлены)

Компания Disney передумала выпускать в конце года сразу два фильма — экранизацию романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле» и фантастическую комедию «Персонаж» про онлайн-игру с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Первый фильм должен был выйти 11 декабря, а второй — неделей позже, 18 декабря 2020 года.

Интересно, что обе картины уже полностью готовы, так что перенос премьер не связан с необходимостью доснять сцены или доделать спецэффекты. По всей видимости в Disney решили приберечь эти фильмы для релиза в более удачный момент (или же для продажи стриминговым сервисам). Ведь как мы уже видели на примере «Тенета» Нолана премьера в полупустых кинозалах может «убить» сборы даже отличного фильма. Также не стоит забывать, что кинопроизводство тоже преимущественно остановлено, так что индустрия может оказаться в ситуации, когда кинотеатры уже откроют, а вот показывать там будет нечего.

Напомним, что «Смерть на Ниле» / Death on the Nile продолжает серию детективных фильмов о приключениях сыщика Эркюля Пуаро, первым из которых стал «Убийство в «Восточном экспрессе»» / Murder on the Orient Express (2017). В обоих случаях исполнителем главной роли и режиссером выступает Кеннет Брана, а сценаристом — Майкл Грин. Картина Free Guy / «Персонаж» рассказывает о второстепенном персонаже компьютерной игры, который внезапно понимает, что с окружающим его миром что-то не так (к примеру, банк, где он работает, грабят по десятку раз за день). В актерсом составе фильма Райан Рейнольдс, Джоди Комер и Тайка Вайтити.

Отметим, что в декабрьском расписании по-прежнему находятся фантастические боевики «Чудо-женщина: 1984» / Wonder Woman 1984 от Warner Bros. (25 декабря) и «Охотник на монстров» / Monster Hunter от Sony Pictures (30 декабря). Однако пример Disney может оказаться заразительным…

P.S. Эта новость явно не очень приятна для актрисы Джоди Комер, которую угораздило сыграть в обеих вышеупомянутых картинах. Вы можете знать ее по отличному британскому сериалу «Убивая Еву» / Killing Eve от Фиби Уоллер-Бридж.

Источник: Variety