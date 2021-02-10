Disney закрывает анимационную студию Blue Sky, подарившую миру серию «Ледниковый период». Мультфильм «Нимона» не выйдет

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Тяжелые времена требуют отчаянных мер — Disney решила закрыть анимационную студию Blue Sky, ответственную за выпуск мультфильмов «Ледниковый период». В заявлении Deadline представитель Disney объяснил такое решение «нынешними экономическими реалиями», тем самым ясно дав понять, что первопричиной являются последствия пандемии, которая сильнее всего ударила именно по киноиндустрии (1 и 2).

Команду Blue Sky — в штате находится 450 сотрудников окончательно — распустят в апреле 2021 года. В Disney обещают рассмотреть возможность перевода сотрудников Blue Sky в другие свои подразделения. Сколько специалистов в итоге останется без работы, неизвестно.

Blue Sky перешла под крыло Disney вместе с 20th Century Fox и другими активами после поглощения мультимедийной империей медиахолдинга Руперта Мердока 21st Century Fox в 2019 году. В рамках сделки Disney получила авторские права на всех персонажей и интеллектуальную собственность Blue Sky, включая самые популярные франшизы («Ледниковый период», «Рио», «Роботы», «Камуфляж и шпионаж» и «Фердинанд»).

Как сообщает Deadline, на этом история «Ледникового периода» не закончится — в будущем в онлайн-кинотеатре Disney+ выйдет новый мультсериал по вселенной. В то же время последний проект, над которым работала Blue Sky отменен. Речь о мультфильме под названием «Нимона» (Nimona) о девочке-оборотне и безумном ученом, которым занимался Патрик Осборн (лауреат премии «Оскар» за короткометражный анимационный фильм «Меню»). Его планировали выпустить 14 января 2022 года.