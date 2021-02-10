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Disney закрывает анимационную студию Blue Sky, подарившую миру серию «Ледниковый период». Мультфильм «Нимона» не выйдет

Disney закрывает анимационную студию Blue Sky, подарившую миру серию «Ледниковый период». Мультфильм «Нимона» не выйдет

Disney закрывает анимационную студию Blue Sky, подарившую миру серию «Ледниковый период». Мультфильм «Нимона» не выйдет


Тяжелые времена требуют отчаянных мер — Disney решила закрыть анимационную студию Blue Sky, ответственную за выпуск мультфильмов «Ледниковый период». В заявлении Deadline представитель Disney объяснил такое решение «нынешними экономическими реалиями», тем самым ясно дав понять, что первопричиной являются последствия пандемии, которая сильнее всего ударила именно по киноиндустрии (1 и 2).

Команду Blue Sky — в штате находится 450 сотрудников окончательно — распустят в апреле 2021 года. В Disney обещают рассмотреть возможность перевода сотрудников Blue Sky в другие свои подразделения. Сколько специалистов в итоге останется без работы, неизвестно.

Blue Sky перешла под крыло Disney вместе с 20th Century Fox и другими активами после поглощения мультимедийной империей медиахолдинга Руперта Мердока 21st Century Fox в 2019 году. В рамках сделки Disney получила авторские права на всех персонажей и интеллектуальную собственность Blue Sky, включая самые популярные франшизы («Ледниковый период», «Рио», «Роботы», «Камуфляж и шпионаж» и «Фердинанд»).

Как сообщает Deadline, на этом история «Ледникового периода» не закончится — в будущем в онлайн-кинотеатре Disney+ выйдет новый мультсериал по вселенной. В то же время последний проект, над которым работала Blue Sky отменен. Речь о мультфильме под названием «Нимона» (Nimona) о девочке-оборотне и безумном ученом, которым занимался Патрик Осборн (лауреат премии «Оскар» за короткометражный анимационный фильм «Меню»). Его планировали выпустить 14 января 2022 года.

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