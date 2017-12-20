“Должен остаться только один”: Что будет, если на дороге встретятся автомобили картографических сервисов Google Maps и Microsoft Bing?

Жители крупных городов наверняка хоть раз наблюдали автомобили картографических сервисов, которые разъезжают по улицам, осуществляя фотосъемку для режимов вроде Google Street View. При этом им иногда удается отснять нечто такое, что способно удивить, напугать или нарушить приватность окружающих – в таких случаях спорный объект подвергают цензуре, размывая его очертания или прикрывая цветным прямоугольником.

А вы задумывались, что будет, если на дороге встретятся два автомобиля конкурирующих служб? Благодаря наблюдательным американцам, теперь у нас есть точный ответ на этот вопрос. Пути “фотомобилей” сервисов Google Street View и Microsoft Bing пересеклись в Редмонде (США), при этом сервис Google не посчитал нужным вытереть автомобиль конкурента с отснятых фотографий, тогда как в Microsoft решили прикрыть гугломобиль светлым прямоугольником.

По всей видимости сделано это было в автоматическом режиме специальным алгоритмом, так как если бы эту операцию проводил человек, то он наверняка бы выбрал область повыше, которая закрыла бы не только автомобиль, но и люстру с камерами на его крыше. Однако в этом случае мы бы просто не узнали о том, что Microsoft цензурирует не только людей и секретные объекты, но и собственных конкурентов.

Источник: The Verge