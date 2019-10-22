Дронами Zipline, предназначенными для доставки медикаментов, заинтересовались американские и австралийские военные





Американская компания Zipline провела масштабные испытания доставки медикаментов и препаратов крови на поле боя с помощью беспилотных летательных аппаратов. Как пишет Defense One, испытания проводились в Австралии на совместных американо-австралийских военных учениях.

Отметим, что успешность медицинской помощи в значительной степени зависит от оперативности. Чем меньше времени прошло после получения человеком тяжелой травмы, тем более действенной будет медицинская помощь и легче последствия перенесенного ранения. Дроны потенциально могут существенно повысить эффективность военно-медицинской логистики.

В рамках американо-австралийских учений беспилотники Zipline выполняли полеты в условиях имитации боя в полностью автоматическом режиме. В общей сложности аппараты совершили чуть больше 380 успешных доставок. Полеты осуществлялись в разное время суток. Другие подробности испытаний не уточняются.

Напомним, что первоначально Zipline специализировалась на доставке медикаментов в отдаленные районы со слабо развитой инфраструктурой и сетью дорог. Разработанные компанией автономные беспилотники самолетного типа запускаются с помощью катапульты, после чего, ориентируясь по GPS, летят в нужную точку и по прибытию к ней сбрасывают груз в контейнере с парашютом. По завершению задания аппараты возвращаются на место запуска, где их останавливает воздушный аэрофинишер. Далее следует непродолжительная перезарядка бортовой батареи, и затем устройство можно использовать повторно. По утверждению инженеров Zipline, их БПЛА не привередливы ко времени суток и погоде и уже доказали свою работоспособность в условиях дождя и тумана.

Грузоподъемность таких беспилотников — 2 кг, дальность полета — 160 км, а крейсерская скорость полета составляет 101 км/ч. С учетом того, что речь идет о регионах со слабо развитой инфраструктурой, задействование дронов позволяет доставить медикаменты в разы быстрее, чем на автомобиле.

Вместе с тем, аппараты Zipline, как выяснилось, имеют преимущества не только перед автомобильной доставкой, но и перед некоторой традиционной грузовой авиацией, в частности, перед военными грузовыми вертолетами K-MAX, которые в настоящее время используются американской армией. Дело в том, что подъем трехтонных махин ради небольших медицинских поставок влетает военным в копеечку, а кроме того, вертолеты значительно более сложны в обслуживании, требуют более длительной предполетной подготовки и ограничены в маневренности: чтобы сбросить груз, вертолету необходимо зависнуть над указанным местом, в то время как беспилотник просто пролетает мимо.

Несмотря на то, что военные пока лишь тестируют решение от Zipline, они уже с уверенностью прогнозируют, что дроны американской компании впоследствии будут взяты на вооружение.

«Малые БПЛА Zipline позволят восполнить пробел в военной логистике, обеспечив возможность быстрой доставки на поле боя жизненно важных лекарств и препаратов крови», — указал в комментарии для журналистов лейтенант Шейн Ким из первого батальона тылового обеспечения Морской пехоты США.



Источник: N+1