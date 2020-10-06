«Дюна, Бэтмен, Бонд и др.»: В Голливуде масштабный перенос кинопремьер, практически все новинки сдвинули на 2021-2022 годы





Провальные киносборы потенциального блокбастера «Тенет» Нолана спровоцировали массовый перенос премьер всех главных голливудских новинок, что в свою очередь повлекло за собой закрытие крупнейших кинотеатральных сетей США. По всей видимости кинотеатральная индустрия сможет ожить не ранее весны следующего года и только в том случае, если волна заражений коронавирусом пойдет на спад.

Первыми о переносе заявили создатели 25-ой картины о Джеймсе Бонде «No Time to Die» / «Не время умирать» — премьеры перенесли с 12 ноября 2020 года на 2 апреля 2021 года. Так как эта дата была занята боевиком «F9: Fast and Furious» / «Форсаж 9», то Universal пришлось его сдвинуть на 28 мая 2021 года.

Студия Warner Bros. тоже решила не рисковать и объявила о переносе всех своих новинок. В итоге «The Batman» / «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет не 1 октября 2021 года, а 4 марта 2022 года. Декабрьский релиз фантастической Dune / «Дюны» Дени Вильнева перенесли с 18 декабря 2020 года на освободившуюся дату 1 октября 2021 года. Из-за чехарды в расписании «Матрицу 4» сдвинули назад — с 1 апреля 2022 года на 22 декабря 2021 года.

Не обошлось без переносов и у других супергероев DC — The Flash / «Флэш» с Эзрой Миллером перенесли с 3 июня 2022 года на 4 ноября 2022 года, а «Shazam 2» / «Шазам 2» — с 4 ноября 2022 года на 2 июня 2023 года.

Студия Warner Bros. также забронировала две другие даты премьер (3 июня 2022 года и 5 августа 2022 года), но не поделилась информацией, какие именно картины собираются показать в этих слотах. Это может быть Black Adam / «Черный Адам» и экранизация Minecraft, которые ранее были запланированы на 22 декабря 2021 года и 3 марта 2022 года соответственно, но теперь отложены на неопределенный срок.

Теоретически до конца текущего 2020 года в кинотеатральный прокат могут выйти фильмы Wonder Woman 1984 / «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот (25 декабря 2020 года) и «Monster Hunter» / «Охотник на монстров» с Миллой Йовович, который недавно перенесли с 23 декабря 2021 года на 30 декабря 2020 года.

Однако на практике в данной ситуации все еще может несколько раз поменяться, включая прямой выход некоторых релизов на стриминговых сервисах без показа в кинотеатрах.

Источник: Variety