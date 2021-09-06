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Ексклюзивне відео «Дюни»: знайомство з правлячими домами

Ексклюзивне відео «Дюни»: знайомство з правлячими домами

Ексклюзивне відео «Дюни»: знайомство з правлячими домами


Дім Атрідів, дім Харконненів, Бене Ґессерит та фремени. У новому відео ви дізнаєтесь про нові планети, членів родин, минуле, стосунки, мотивацію та вірування головних домів та політичних сил міжзоряної імперії у фільмі «Дюна».

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