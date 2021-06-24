Electronic Arts приобрела за $1,4 млрд геймстудию Playdemic, разработавшую мобильную игру Golf Clash

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Electronic Arts официально объявила о приобретении геймстудии Playdemic, принадлежащей компании Warner Bros. Games. Известный по мобильной игре Golf Clash разработчик со штатом в 30 человек обошелся EA в $1,4 млрд, при этом сделка осуществлялась исключительно в денежном эквиваленте без привлечения акций и других финансовых инструментов.

Комментируя сделку компания AT&T отметила, что не планирует продавать другие подразделения Warner Bros. Games, который войдут в новый конгломерат WarnerMedia-Discovery после окончательного слияния, которое ожидается в середине 2022 года.

Основанная в 2010 году геймстудия Playdemic разработала мобильную онлайн-игру Golf Clash, которая позволяет пользователям со всего мира соревноваться друг с другом в режиме реального времени. Это одна из самых популярных игр на рынках США и Великобритании, а суммарное число установок уже превышает 80 млн.

Интересно, что Warner Bros. Interactive Entertainment в лице своего подразделения TT Games приобрела британскую компанию Playdemic в 2017 году. На тот момент планировалась, что команда разработчиков будет работать над созданием новых игр по франшизе Lego, однако разработчики предпочли сосредоточиться над дальнейшим улучшением своей основной игры Golf Clash.

Покупка Playdemic со стороны Electronic Arts позволит последней улучшить свое положение в сегменте мобильных игр, которому прочат активный и долговременный рост. Новички уже объявили, что в рамках EA будут работать не только над Golf Clash, но и над игровыми сериями, принадлежащими EA. Очевидно, что речь идет о многочисленных спортивных симуляторах компании, которые благодаря новым разработчикам получат востребованные возможности.

Источник: Variety