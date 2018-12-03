Epic Games перенесла запуск системы объединения учётных записей Fortnite на начало 2019 года

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Разработчики «королевской битвы» Fortnite обещали игрокам в ноябре текущего года запустить систему, которая позволит объединить учетные записи на разных консолях и перенести купленные косметические предметы, внутриигровую валюту, статистику побед и доступ к кампании «Сражение с Бурей». Однако проект оказался настолько сложным, что его запуск пришлось перенести на начало следующего года.

Соответствующее сообщение разработчики разместили в своем блоге:

«Из-за ряда пока ещё не решённых технических проблем нам пришлось перенести объединение учётных записей на начало следующего года. Мы хотим как следует протестировать эту систему и убедиться, что она работает должным образом, прежде чем ей смогут воспользоваться те, кто хочет перенести покупки с разных учётных записей на основную. Мы обязательно сообщим, когда система будет готова к выходу, и подготовим специальную страницу с подробной инструкцией.»

Отметим, что ранее представители Epic Games были настолько уверены в том, что скоро позволят объединять учётные записи на разных консолях, что даже выпустили инструкцию по привязке разных аккаунтов к одной учётной записью Epic. Данная процедура позволяет наблюдать дальнейший текущий игровой прогресс и будущие покупки с любой платформы, однако (пока) не позволяет перенести существующие покупки и прогресс с других учётных записей.

Напомним, что ранее Fortnite открыли возможность дарить подарки другим игрокам, однако она будет действовать только до послезавтра.

Источник: Epic Games