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Epic Games перенесла запуск системы объединения учётных записей Fortnite на начало 2019 года
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Epic Games перенесла запуск системы объединения учётных записей Fortnite на начало 2019 года

Epic Games перенесла запуск системы объединения учётных записей Fortnite на начало 2019 года

Разработчики «королевской битвы» Fortnite обещали игрокам в ноябре текущего года запустить систему, которая позволит объединить учетные записи на разных консолях и перенести купленные косметические предметы, внутриигровую валюту, статистику побед и доступ к кампании «Сражение с Бурей». Однако проект оказался настолько сложным, что его запуск пришлось перенести на начало следующего года.

Соответствующее сообщение разработчики разместили в своем блоге:

«Из-за ряда пока ещё не решённых технических проблем нам пришлось перенести объединение учётных записей на начало следующего года.

Мы хотим как следует протестировать эту систему и убедиться, что она работает должным образом, прежде чем ей смогут воспользоваться те, кто хочет перенести покупки с разных учётных записей на основную.

Мы обязательно сообщим, когда система будет готова к выходу, и подготовим специальную страницу с подробной инструкцией.»

Отметим, что ранее представители Epic Games были настолько уверены в том, что скоро позволят объединять учётные записи на разных консолях, что даже выпустили инструкцию по привязке разных аккаунтов к одной учётной записью Epic. Данная процедура позволяет наблюдать дальнейший текущий игровой прогресс и будущие покупки с любой платформы, однако (пока) не позволяет перенести существующие покупки и прогресс с других учётных записей.

Напомним, что ранее Fortnite открыли возможность дарить подарки другим игрокам, однако она будет действовать только до послезавтра.

Источник: Epic Games

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