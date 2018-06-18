ESA сделало оригинальный трибьют Стивену Хокингу, передав аудио с его голосом прямо в черную дыру

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Фото: Lucas Jackson / Reuters

В минувшую пятницу, 15 июня, в Вестминстерском аббатстве захоронили прах Стивена Хокинга – одного из самых известных ученых современности разместили рядом с могилами Исаака Ньютона, Чарльза Дарвина и других британских ученых. Европейское космическое агентство (ESA) решило по-своему почтить память знаменитого британского астрофизика и популяризатора науки Стивена Хокинга. Аккурат во время проведения церемонии захоронения специалисты ESA направили потоковое аудио с записью синтезированного голоса ученого в направлении самой известной черной дыры.

Создателем памятной шестиминутной композиции выступил греческий композитор Вангелис, который ранее написал музыку к оригинальному Blade Runner Ридли Скотта, британской спортивной драме Chariots of Fire и документальному научно-популярному сериалу Cosmos: A Personal Voyage с Карлом Саганом. Напомним, ранее Fox заявил о съемках продолжения этого культового шоу под названием «Возможные миры» / Possible Worlds.

Возвращаясь к композиции, сотрудники ESA организовали прямое вещание из наземной станции в Испании, направив сигнал в сторону ближайшей к Земле черной дыры, носящей название 1A 0620-00. Она является частью двойной системы A0620-00 (V616 Единорога), находящейся на расстоянии 3000 световых лет от Солнца. То есть, пройдет несколько тысячелетий, прежде чем сигнал достигнет объекта. Но, как только это случится, работа Вангелиса «застынет на горизонте событий», отметил научный сотрудник ESA Гюнтер Хасингер, присутствующий на церемонии.

«Это красивый и символический жест, который является своего рода нитью, связывающей время, проведенное нашим отцом на этой планете с его желанием выйти в космос и его представлениями о Вселенной». Люси Хокинг, дочь профессора Стивена Хокинга.

Напоследок отметим, что надгробье Хокинга в Вестминстерском аббатстве наряду с его изображением и надписью «Здесь лежит то, что было смертным в Стивене Хокинге» выбито его уравнение, описывающее энтропию черных дыр.

Источник: Engadget