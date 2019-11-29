Европарламент объявил чрезвычайное климатическое положение





Ситуация с изменениями климата настолько серьезна, что требует самых срочных мер, согласились теперь не только ученые, но и евродепутаты. Европейский парламент объявил о введении чрезвычайного климатического положения и призвал все страны ЕС взять обязательства по прекращению выбросов парниковых газов к 2050 году, сообщает The Guardian, Решение было принято большинством депутатов: «за» проголосовали 429 из них, «против» — 225, а еще 19 воздержались.

Любопытно, что дискуссия по этому вопросу разделила членов самой большой парламентской группы ЕС — правоцентристской Европейской народной партии. Многие из них поддерживают срочные меры по борьбе с климатическими изменениями, но считают неудачным выражением «чрезвычайная ситуация» — по их мнению, оно вызывает ассоциации с законами нацистской эпохи и подразумевает ограничение демократии и свободы слова. Вместо этого они предпочли бы говорить о необходимости неотложных мер.

Евроскептики, включая членов британской партии Brexit, реформистов и большей части консерваторов, предсказуемо высказались против текста резолюции — но оказались в меньшинстве против «большей части ЕНП, либералов, социалистов, зеленых и крайне левых», поддержавших инициативу. По словам представителей зеленых, противники постановления «попросту не осознают всю серьезность ситуации».

В ходе отдельного голосования Европарламент поддержал также резолюцию, в которой отмечается, что нынешние климатические обязательства стран ЕС не соответствуют целям Парижского соглашения и что до конца года государствам-членам блока необходимо разработать более четкие и значимые планы по снижению выбросов, причем особое внимание в них следует уделить таким сферам, как авиация и судоходство.

Также депутаты проголосовали за более жесткое сокращение выбросов странами-членами союза к 2030 году — на 55% вместо заявленных первоначально 40% и за выделение дополнительного финансирования для европейских инициатив по борьбе с изменением климата. Кроме того, согласно принятым постановлениям, европейские страны должны по меньшей мере вдвое увеличить свой вклад в климатический фонд ООН, передает VOA. На данный момент вклад развитых стран является недостаточным, чтобы достичь заявленной цели и собрать 100 миллиардов долларов к 2020 году, указывают евродепутаты.

Экоактивисты приветствовали решение Европарламента, однако заявили, что пока оно не подкреплено реальными действиями. Они призывают политиков усилить борьбу с климатическими изменениям на деле, а не только на словах.

Источник: hightech.plus