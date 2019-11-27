Facebook купил разработчиков VR-проекта Beat Saber — студию Beat Games

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Facebook объявил о покупке чешской студии Beat Games — создателей музыкального слэшера Beat Saber, одного из самых популярных и успешных проектов для шлемов виртуальной реальности. Финансовая сторона сделки не разглашается.

По словам нового владельца, чешские игроделы войдут в подразделение Oculus, но при этом сохранят творческую свободу и собственный офис в Праге, а также продолжат полноценно поддерживать Beat Saber на всех платформах. Наряду с этим Facebook обещает выделить часть собственных ресурсов для того, чтобы упростить разработчикам процесс реализации их идей в жизнь.

Beat Saber вышла в раннем доступе на PC в мае 2018 года и за год успела разойтись тиражом в один миллион копий. Обладателям Playstation VR игра стала доступна в ноябре того же года.

Напоследок отметим, что хотя Beat Games сохранили творческую свободу, существует вероятность, что вследствие покупки будущие проекты студии будут эксклюзивами гарнитур Oculus.

Источник: DTF