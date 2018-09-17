Facebook начнет проверять публикуемые пользователями фото и видео в целях борьбы с фейковыми новостями
Социальная сеть Facebook начнет проверять фотографии и видеозаписи на предмет дезинформации, оценивая публикации по шкале от одного до нуля. Таким образом компания намерена усилить борьбу с фейковыми новостями.
Как сообщается, социальная сеть не будет проводить оценку контента самостоятельно — вместо этого компания заключила контракт с 21 компанией, которые будут заниматься фактчекингом новостей, поступающих из 17 стран мира: Аргентины, Бразилии, Канады, Колумбии, Франции, Индии, Индонезии, Италии, Ирландии, Германии, Мексики, Нидерландов, Пакистана, Филиппин, Швеции, Турции, США.
«Это поможет нам быстрее выявлять и принимать меры против большего количества дезинформации», — заявила менеджер Facebook Антония Вудфорд.
Отмечается, что подозрительные фото и видео, получившие низкие оценки, получат специальную маркировку.
See the full video at insidefeed.com.
Опубліковано Facebook Середа, 12 вересня 2018 р.
Напоследок отметим, что сейчас компания проверяет на достоверность новости и текстовые заметки, публикуемые пользователями.
Источники: hightech.fm, блог Facebook