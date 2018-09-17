Facebook начнет проверять публикуемые пользователями фото и видео в целях борьбы с фейковыми новостями

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Социальная сеть Facebook начнет проверять фотографии и видеозаписи на предмет дезинформации, оценивая публикации по шкале от одного до нуля. Таким образом компания намерена усилить борьбу с фейковыми новостями.

Как сообщается, социальная сеть не будет проводить оценку контента самостоятельно — вместо этого компания заключила контракт с 21 компанией, которые будут заниматься фактчекингом новостей, поступающих из 17 стран мира: Аргентины, Бразилии, Канады, Колумбии, Франции, Индии, Индонезии, Италии, Ирландии, Германии, Мексики, Нидерландов, Пакистана, Филиппин, Швеции, Турции, США.

«Это поможет нам быстрее выявлять и принимать меры против большего количества дезинформации», — заявила менеджер Facebook Антония Вудфорд.

Отмечается, что подозрительные фото и видео, получившие низкие оценки, получат специальную маркировку.

Reverse Image Search See the full video at insidefeed.com. Опубліковано Facebook Середа, 12 вересня 2018 р.

Напоследок отметим, что сейчас компания проверяет на достоверность новости и текстовые заметки, публикуемые пользователями.

Источники: hightech.fm, блог Facebook