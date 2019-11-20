Facebook тестирует в Канаде приложение для создания мемов

Facebook запустила бесплатное мобильное приложение для создания мемов Whale , сообщает The Verge. Новоявленное ПО в настоящее время доступно только в App Store в Канаде.

Whale позволяет накладывать текст и эффекты поверх своих фотографий или изображений из коллекции приложения. Результатом можно делиться в Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp, также его можно просто сохранить в памяти устройства.

Приложение не имеет встроенной рекламы. В качестве издателя Whale указана New Product Experimentation (NPE) — экспериментальная лаборатория Facebook, занимающаяся изучением тех или иных аспектов рынка.

В комментарии для The Information представители соцсети подчеркнули, что экспериментальные приложения необходимы компании для того, чтобы определять, какие услуги и функции могут быть интересны пользователям. Кроме того, в Facebook указали, что поскольку Whale является экспериментальным ПО, не факт, что его впоследствии сделают доступным в других странах или что реализованный в нем функционал в будущем появится в основном приложении соцсети или ее дочерних приложениях, а кроме того, экспериментальную программу могут в любой момент удалить из магазина.