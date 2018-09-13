Facebook задействует искусственный интеллект для борьбы с оскорбительными мемами

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Разработчики Facebook представили нейросеть Rosetta, способную распознавать картинки с текстом. Предположительно, разработка позволит модераторам социальной сети лучше бороться со спамом и оскорбительным контентом на изображениях.

Как сообщается, нейросеть создана на базе технологии оптического распознавания текста, разработанной Facebook в 2015 году. Принцип ее работы заключается в обнаружении зон внутри картинок, где содержится текст. Далее Rosetta распознает текст и транскрибирует его.

В настоящее время Rosetta поддерживает несколько языков на основе латиницы. Помимо стандартных мемов, нейросеть также способна покадрово сканировать видеоролики.

Источники: УНИАН, Facebook