Facebook задействует искусственный интеллект для борьбы с оскорбительными мемами
Разработчики Facebook представили нейросеть Rosetta, способную распознавать картинки с текстом. Предположительно, разработка позволит модераторам социальной сети лучше бороться со спамом и оскорбительным контентом на изображениях.
Как сообщается, нейросеть создана на базе технологии оптического распознавания текста, разработанной Facebook в 2015 году. Принцип ее работы заключается в обнаружении зон внутри картинок, где содержится текст. Далее Rosetta распознает текст и транскрибирует его.
В настоящее время Rosetta поддерживает несколько языков на основе латиницы. Помимо стандартных мемов, нейросеть также способна покадрово сканировать видеоролики.
- По данным Facebook, пропускная способность Rosetta столь велика, что позволяет ей ежедневно извлекать текст из более чем миллиарда изображений в режиме реального времени.