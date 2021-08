Фантастический комедийный боевик «Персонаж» / Free Guy собрал $50 млн в первый уикэнд, Disney уже планирует сиквел

Мы неоднократно рассказывали вам о фильме «Персонаж» / Free Guy с Райаном Рейнольдсом в главной роли, что немудрено, так как картина неоднократно переносилась в прокате. В итоге этот комедийный фантастический боевик все же добрался до кинорелиза и неожиданно для многих великолепно показал себя во всех смыслах.

С финансовой точки зрения фильм уже успешен, так как $50 млн в первый же уикэнд — это отличный результат для фильма с бюджетом порядка $100 млн, который столько пролежал на полке. Уточним, что в Северной Америке «Персонаж» / Free Guy собрал $28,4 млн, во всем остальном мире — еще $22,5 млн, что суммарно дает $50,9 млн.

Что не менее важно, фильм понравился публике — в данны момент у картины 7,7 балла из 10 на сайте iMDB, 82% у критиков и 95% у зрителей на Rotten Tomatoes и полноценные четыре звезды из пяти по версии редакции ITC.UA. Это значит, что сборы картины не слишком сильно упадут в последующие дни проката, так что фильм гарантированно не только окупит затраты, но и принесет прибыль.

Неудивительно, что на фоне подобных результатов Disney уже заговорил о сиквеле, по крайней мере Райан Рейнольдс именно так озвучил ситуацию в собственном twitter:

Aaaannnnd after 3 years messaging #FreeGuy as an original IP movie, Disney confirmed today they officially want a sequel. Woo hoo!! #irony pic.twitter.com/85mMxW4owx

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 14, 2021