Фармацевтический гигант Pfizer объявил о начале испытаний робота Mabu, который напомнит пользователю о необходимости принять лекарства

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Фармацевтический гигант Pfizer запускает годичные испытания домашнего робота Mabu. Его главная задача — проконтролировать, чтобы пациенты вовремя принимали назначенные лекарства. Основная «специализация» Mabu — помощь людям с сердечной недостаточностью, сообщает Venture Beat.

Помимо периодических напоминаний пользователю о необходимости принять лекарства, робот, разработанный инженерами Catalia Health, время от времени также проводит опросы о состоянии здоровья, включая эмоциональное самочувствие. Распознавая речь либо фиксируя ответы посредством нажатий на расположенный в «руках» экран, устройство собирает и затем передает эту информацию медицинскому работнику, например, лечащему врачу. Благодаря этому последнему не надо дожидаться визита пациента, чтобы выявить тревожные симптомы и откорректировать лечение.

Вдобавок робот может давать советы касательно здорового образа жизни, а также отвечать на те или иные вопросы пациента либо, если Mabu не может предоставить ответ, сразу переадресовывать их лечащему врачу.

Создатели Mabu уверены, что устройство повысит эффективность оказания медпомощи, а также поможет пациентам приспособиться к изменениям образа жизни, вызванными болезнью. Помимо этого, у испытаний есть еще одна важная цель — изучить реакцию пациентов на робота.

В будущем Catalia Health намерена обучить Mabu уходу за пациентами с другими заболеваниями, например, ревматоидным артритом и раком.

Источник: hightech.plus