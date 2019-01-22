Фильм Aquaman / «Аквамен» установил рекорд по кассовым сборам в украинском прокате

Как известно, последний фильм из вселенной комиксов DC — Aquaman / «Аквамен» (вот наша рецензия, кому интересно) — стал самым удачным проектом DC после трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене. В мировом прокате подводный комикс-эпос Джеймса Вана с Джейсоном Момоа и Эмбер Херд в главных ролях собрал свыше миллиарда долларов (это также тридцать седьмой фильм-миллиардер в истории). Никто и не спорит, что своим успехом фильм в значительной степени обязан Китаю, который принес в общую копилку проекта около 300 миллионов. Но и в Украине этот фильм посмотрели очень хорошо. Как сообщает Warner Bros. Pictures Украина, «Аквамен» установил новый рекорд по кассовым сборам в Украине (в национальной валюте), собрав в прокате более 100 млн грн. Если быть точным, то 104 557 595 грн (сумма указана по состоянию на вчера, 21 января). На этот фильм суммарно было продано 1 045 432 билетов.

«Аквамен» показав рекордні збори в історії українського кінопрокату (в гривні)!Супергеройський кінокомікс DC станом на… Опубліковано Warner Bros. Pictures Україна Вівторок, 22 січня 2019 р.

Как было отмечено выше, «Аквамен» побил рекорд по сборам в национальной валюте, тогда как рекорд выручки в $, как, впрочем, и рекорд по количеству зрителей, по-прежнему удерживает « Аватар» Джеймса Кэмерона, которому в этом году исполняется 10 лет (время, остановись, пожалуйста).

В недавнем интервью The Hollywood Reporter председатель Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих рассказал, что успех «Аквамена» подтолкнул компанию пересмотреть подход к будущим фильмам по вселенной DC. Он сказал, что Warner Bros.теперь «будет играть по другим правилам, нежели Marvel», и будет полагаться в первую очередь на идеи режиссеров.

Следующим фильмом по вселенной DC станет комедийный Shazam! / «Шазам», выход которого запланирован на 4 апреля. Также в октябре выйдет Joker / «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли, хотя официально он не будет считаться частью DCEU и войдет в отдельную линейку. Также не стоит забывать о запланированной на июнь 2020-го премьере сиквела Wonder Woman / «Чудо-женщины», который перенесли с ноября 2019-го.

Источник: Warner Bros. Pictures Украина