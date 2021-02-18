Фільм-пограбування «Геніальне пограбування» / Way Down вийде в український прокат 15 квітня 2021 року [трейлер]





Іспанські студії підготували фанатам екшн-формату цікавий фільм-пограбування «Геніальне пограбування» / Way Down з непоганим акторським складом. Так, головні ролі зіграють Фамке Янссен (трилогія «Заручниця», «Росомаха»), Астрід Берже-Фрісбі («Король Артур: Легенда меча»), Фредді Гаймор («Чарлі та шоколадна фабрика», «Август Раш»), Сем Райлі (дилогія «Чаклунка») та Ліам Каннінгем (серіал «Гра престолів»).





За сюжетом, тільки-но закінчивши університет, Том знайомиться з харизматичним торговцем предметами мистецтва. Разом вони планують небезпечну авантюру. Поки усі жителі Мадрида дивляться матч Чемпіонату світу з футболу, у хлопців є 105 хвилин, щоб пограбувати найбільш захищений банк у світі. Їхня єдина зброя у цій справі – інтелект.

Режисером картини виступив Жауме Балаґеро, зйомками займалися студії Ciudadano Ciskul, El Tesoro de Drake AIE, Telecinco Cinema. В український прокат фільм «Геніальне пограбування» / Way Down вийде 15 квітня 2021 року.

Джерело: Kinomania