Фильм Star Wars: Rise of Skywalker преодолел отметку $1 млрд киносборов, став седьмым «миллиардным» фильмом Disney 2019 года

Как мы и предполагали ранее, финал трилогии «Star Wars: The Rise of Skywalker» все-таки предолел отметку в $1 млрд сборов, на что ему понадобился почти месяц. Несмотря на невыскую оценку фильма со стороны и критиков и обычных зрителей, количество последних во всем мире оказалось достаточным для того, чтобы взять завидную для любого фильма финансовую планку.

По данным Box Office Mojo, «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» собрал $481,3 млн (48,1%) в Северной Америке и $519,7 млн (51,9%) за рубежами данной территории, что суммарно дает $1,001 млрд. Таким образом, финальная часть трилогии присоединилась к своим предшественикам Star Wars: Episode VII — The Force Awakens (2015) и Star Wars: Episode VIII — The Last Jedi (2017), собравшим соответственно $2,068 млрд и $1,332 млрд.

Интересно, что девятой части Star Wars понадобилось на достижение миллиардной отметки 28 дней, тогда как седьмая часть сделала это всего за 12 дней, а восьмая — за 19 дней. Примерно те же темпы показывал Rogue One: A Star Wars Story (2016), а вот Solo: A Star Wars Story (2018) на фоне других фильмов франшизы демонстрировал откровенно слабые показатели (напомним, что в итоге он собрал всего $393 млн во всем мире).

Также отметим, что «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» стал седьмым фильмом Disney, вышедшим в 2019 году и собравшим более $1 млрд. До него это сделали Avengers: Endgame ($2,797 млрд), The Lion King ($1,657 млрд), Toy Story 4 ($1,073 млрд), Captain Marvel ($1,128 млрд), Frozen II ($1,373 млрд) и Aladdin ($1,050 млрд). Всего же проекты студии собрали $3,76 млрд в США, $7,35 млрд за рубежом и $11,12 млрд суммарно.

В текущем году нас ожидают такие потенциальные блокбастеры студии, как Mulan, Black Widow и The Eternals, так что 2020 год также наверняка станет рекордным для компании Disney.

Источник: Variety