Финальный релиз PlayerUnknown’s Battlegrounds для ПК выйдет 20 декабря 2017 года с новой картой Miramar [трейлер]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Разработчики онлайн-шутера Playerunknown’s Battlegrounds, демонстрировавшего просто феноменальные успехи на протяжении текущего года, официально объявили сроки выхода из режима Early Access. Финальная версия PUBG 1.0 для ПК выйдет 20 декабря и вдобавок к многочисленным доработкам и оптимизациям получит новую карту Miramar.

Новая карта меньше по площади, чем единственная на данный момент Erandel, однако содержит весьма разнообразные районы, начиная с побережья и сельской местности и заканчивая промзоной и городской застройкой. Оценить характер Miramar позволяют опубликованные разработчиками из Bluehole скриншоты, карта также будет доступна на публичных тестовых серверах начиная с сегодняшнего дня.

Ранее в рамках выставки Paris Games Week разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds объявили, что консольная версия этой “королевской битвы” выйдет экслюзивно на Xbox One 12 декабря 2017 года. Версия для консоли будет выпущена в рамках программы раннего доступа Xbox Game Preview, при этом из-за особенностей платформы игровой процесс на консоли будет отличаться от такового на ПК.

Источник: Polygon