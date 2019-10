Финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Студия Disney выложила в открытый доступ финальный трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» / Star Wars: Episode IX. The Rise of Skywalker — финальной части так называемой саги о Скайоукерах.

В долгожданной заключительной части саги ожидается возможное появление императора Палпатина, сыгранного Иэном Макдермидом. По крайней мере, на это указывал опубликованный ранее постер.

Палпатин — главный злодей киносаги «Звездные войны», появлявшийся почти во всех эпизодах первых двух трилогий. В «Возвращении джедая» (1983) Дарт Вейдер убил Палпатина, сбросив его в реактор второй «Звезды смерти».

В новой части саги появятся Кэрри Фишер (Принцесса Лея) и Марк Хэмилл (Люк Скайуокер), а также все исполнители главных ролей в предыдущих двух частях трилогии, включая Дэйзи Ридли (Рей), Адам Драйвер (Кайло Рен), Джон Бойега (Финн), Оскар Айзек (По Дэмерон), Люпита Нионго (Маз Каната), Донал Глисон (Артемидж Хакс), Келли Мэри Трэн (Роуз Тико), Йонас Суотамо (Чубакка) и дочь Кэрри Фишер Билли Лурд (Кайдел Ко Конникс).

Также в фильме введут немало новых героев, включая Наоми Аки («Леди Макбет»), Ричард Грант («Госфорд Парк», «Гудзонский ястреб») и Кери Расселл («Миссия невыполнима 3», «Планета обезьян: Революция»), которые присоединятся к ветеранам саги Энтони Дэниелсу (C-3PO) и Билли Ди Уильямсу (Лэндо Калриссиан).

Режиссером девятого эпизода выступил Дж. Дж. Абрамс, который вернулся в кресло режиссера, чтобы завершить начатую им же трилогию, вместе с Крисом Террио он написал сценарий картины.

Одновременно был опубликован новый постер:

Check out the new poster for @StarWars: #TheRiseOfSkywalker. In theaters December 20. Get your tickets now: https://t.co/MLbzRXrCJb pic.twitter.com/4jwGJOaFZi

— Star Wars (@starwars) October 22, 2019