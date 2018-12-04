Физический движок Nvidia PhysX стал open source

«Мы пошли на такой шаг, потому что симуляция физики — ключевой элемент иммерсивных игр и развлечений — оказалась более важной, чем мы предполагали.

Сегодня эту фундаментальную технологию используют в таком большом количестве отраслей (робототехнике, компьютерном зрении, беспилотных автомобилях и ИИ), что мы решили сделать ее open source», — отметили в Nvidia.