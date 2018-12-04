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Физический движок Nvidia PhysX стал open source
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Физический движок Nvidia PhysX стал open source

Физический движок Nvidia PhysX стал open source

Физический движок PhysX, разработанный компанией Nvidia, стал open source. Отныне он доступен бесплатно для всех разработчиков под лицензией BSD-3. Исходный код движка можно получить на GitHub.

«Мы пошли на такой шаг, потому что симуляция физики — ключевой элемент иммерсивных игр и развлечений — оказалась более важной, чем мы предполагали.

Сегодня эту фундаментальную технологию используют в таком большом количестве отраслей (робототехнике, компьютерном зрении, беспилотных автомобилях и ИИ), что мы решили сделать ее open source», — отметили в Nvidia.

Напоследок в Nvidia подчеркнули, что компания продолжит проводить собственные исследования в области физической симуляции.

Источник: DTF

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