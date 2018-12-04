Физический движок Nvidia PhysX стал open source
Физический движок PhysX, разработанный компанией Nvidia, стал open source. Отныне он доступен бесплатно для всех разработчиков под лицензией BSD-3. Исходный код движка можно получить на GitHub.
«Мы пошли на такой шаг, потому что симуляция физики — ключевой элемент иммерсивных игр и развлечений — оказалась более важной, чем мы предполагали.
Сегодня эту фундаментальную технологию используют в таком большом количестве отраслей (робототехнике, компьютерном зрении, беспилотных автомобилях и ИИ), что мы решили сделать ее open source», — отметили в Nvidia.
Напоследок в Nvidia подчеркнули, что компания продолжит проводить собственные исследования в области физической симуляции.
Источник: DTF