Fortnite World Cup выиграл 16-летний подросток Кайл «Bugha» Гирсдорф, он получил $3 млн призовых

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Во время прошедших выходных был разыгран Fortnite World Cup с призовым фондом $30 млн, победителем в категории Solo стал 16-летний американец Кайл «Bugha» Гирсдорф (Kyle «Bugha» Giersdorf), получивший в награду $3 млн.

Отметим, что «Bugha» набрал 59 баллов, что почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя, так что награда более чем заслуженна. Итоговая таблица победителей выглядит следующим образом:

Победителями в категории Duos стали игроки @nyhrox и @aquaa, в категории ProAM — @Airwaks и @RLGRIME.

Если вдруг вы не следили за Fortnite World Cup, то можете сделать это прямо сейчас:





Источник: Fortnite