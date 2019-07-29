Fortnite World Cup выиграл 16-летний подросток Кайл «Bugha» Гирсдорф, он получил $3 млн призовых
Во время прошедших выходных был разыгран Fortnite World Cup с призовым фондом $30 млн, победителем в категории Solo стал 16-летний американец Кайл «Bugha» Гирсдорф (Kyle «Bugha» Giersdorf), получивший в награду $3 млн.
Отметим, что «Bugha» набрал 59 баллов, что почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя, так что награда более чем заслуженна. Итоговая таблица победителей выглядит следующим образом:
Победителями в категории Duos стали игроки @nyhrox и @aquaa, в категории ProAM — @Airwaks и @RLGRIME.
Congrats to all of our winners this weekend at the #FortniteWorldCup Finals
Solo Champion: @bugha
Duos Champions: @nyhrox @aquaa
ProAM: @Airwaks @RLGRIME
Creative: #FishFam @cizzorz @hiimtylerh @suezhoo @zandOfficial pic.twitter.com/ilBs7RTeTv
— Fortnite (@FortniteGame) July 28, 2019
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Источник: Fortnite