Фото: Tesla Model Y и Ford Mustang Mach-E «бок о бок»

Пользователь твиттера Саймон Вонг опубликовал снимки, на которых с разных ракурсов показаны припаркованные рядом компактные электрокроссоверы Tesla Model Y и Ford Mustang Mach-E, являющиеся одними из самых видных представителей жанра. Это первые совместные фото, позволяющие наглядно сравнить прямых конкурентов, которые имеют сходные технические характеристики и конфигурации, по формам и размерам.

Снимки были сделаны на зарядной станции неподалеку от сборочного завода Ford в Уотерлу, Онтарио, Канада. Запечатленная на фото Model Y принадлежит Саймону Вонгу. Именно он, а не Ford, организовал совместную съемку.

Here’s some more shots from a different angle of the Mach E/ModelY /Model3. @llsethj @DriveTeslaca @Tesmanian_com @vincent13031925 @TeslaOracle_com @The_PlugSeeker @ElectrekCo pic.twitter.com/nzxyFQIgT8

— ⚡Simon Wong ⚡ (@Simotaneously) July 8, 2020