FT: китайские госучреждения полностью откажутся от иностранного «железа» и ПО в течение ближайших трех лет

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В госструктурах Китая грядет масштабная техническая перестройка: официальный Пекин приказал всем без исключения государственным учреждениям в течение ближайших трех лет заменить иностранное оборудование и программное обеспечение на китайское.

Процесс перехода был подробно описан в тайной директиве еще весной, но лишь сейчас с указаниями ознакомились западные СМИ: газета Financial Times получила подтверждение существования директивы у сотрудников одной из компаний по кибербезопасности, которую китайские госструктуры уведомили о новом порядке взаимодействия.

Как пишет ZDNet, новый указ в народе прозвали «3-5-2», основываясь на процентных показателях. В первый год действия — 2020 — государственные организации должны заменить китайскими аналогами 30% своего зарубежного оборудования и программ, в 2021 году — сразу 50%, а в 2022 — оставшиеся 20%. Стоимость программы перехода не называется.

Журналисты отмечают, что политика «3-5-2» окажет серьезное влияние на такие компании, как HP, Dell и Microsoft, которые сейчас охотно работают с правительством Китая, поставляя оборудование и ПО.

FT предполагает, что частные китайские компании, которых постановление не касается, продолжат использовать привычное американское ПО и «железо» из-за высокой стоимости тотальной замены. Газета также напоминает, что директива, по всей видимости, была принята одновременно с изданием указа для военных о необходимости разработать собственную операционную систему для замены Windows из-за опасений хакерских атак из США и существования в системе неизвестных бэкдоров.

Источник: hightech.plus