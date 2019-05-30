«Fusion Confusion»: исследования Google показали, что холодный ядерный синтез невозможен

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При слиянии двух атомных ядер выделяется огромное количество энергии — именно этот процесс питает Солнце и другие звезды. Научившись воспроизводить его в земных условиях, человечество получило бы неиссякаемый источник экологически чистой энергии. Однако до сих пор попытки запустить процесс управляемого ядерного синтеза оканчивались неудачей, поскольку на его поддержание уходило больше энергии, чем вырабатывалось, сообщает Futurism.

В 2015 году компания Google заинтересовалась так называемым холодным ядерным синтезом — гипотетической возможностью запустить процесс управляемого ядерного синтеза при комнатной температуре. Компания выделила $10 млн 30 научным лабораториям по всему миру, попросив их изучить перспективы гипотезы. Результатом инициативы стали около дюжины публикаций и недавняя обобщающая статья в журнале Nature.

Вердикты исследователей, увы, оказались неутешительными:

«Доказательств, что холодный ядерный синтез возможен, не найдено», — черным по белому написано в итогах мета-анализа.

Таким образом, инициатива, фактически, похоронила мечты о холодном ядерном синтезе. Тем не менее, инвестиции Google не прошли даром: в рамках проекта были созданы уникальные инструменты и материалы, в частности, калориметры, которые хорошо работают в экстремальных условиях, и металлы с высокой степенью гидрирования. Они принесут пользу в других областях энергетики, уверены специалисты.

Источник: hightech.plus